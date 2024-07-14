星巴克變手搖霸主！消暑「咀嚼系飲品TOP6」加料10元、一招喝半價

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📌星巴克咖啡師推薦「咀嚼系飲品TOP6」
TOP1、冰那堤
推薦以星巴克濃郁醇厚的濃縮咖啡，搭配優質鮮奶的「濃縮咖啡冰那堤」，可以喝得到香醇實在的經典咖啡風味，在濃郁風味裡咬到黑糖葛粉更是經典絕配。
TOP2、冰焦糖瑪奇朵
融合優質鮮奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡並在牛奶上覆以香甜焦糖醬，呈現多層次風味的「冰焦糖瑪奇朵」，是星巴克向來深受歡迎的咖啡飲品，配上黑糖葛粉後增加馥郁飲料風味還有咀嚼口感。
TOP3、冰玫瑰蜜香茶那堤
「冰玫瑰蜜香茶那堤」是使用了玫瑰蜜香紅茶與優質鮮奶，擁有細緻茶香搭配出醇厚奶茶風味，放入黑糖葛粉後在玫瑰甜香裡，增添黑糖焦香的煙燻風味及豐富口感。
TOP4、冰福吉茶那堤
以烤焙過的日本焙茶結合新鮮蒸煮的牛奶，覆蓋上細緻綿密的奶泡，「冰福吉茶那堤」喝得到濃郁滑順的口感，還富有優雅細緻的茶香，更好是適合添加黑糖葛粉的飲料風味。
TOP5、醇濃抹茶星冰樂
最後推薦兩款適合加料黑糖葛粉的星冰樂，「醇濃抹茶星冰樂」選用品質優良的日本純抹茶，加入乳品調製成美味的星冰樂，是台灣人熱愛的濃郁茶香與綿密口感，搭配黑糖葛粉增加飲料層次，在茶感中喝到黑糖濃郁氣息。
TOP6、香草風味星冰樂
而「香草風味星冰樂」的清新風味，當然也很適合放入黑糖葛粉，沁涼乳品調製的奶香風味，完全襯托焦香黑糖葛粉的濃醇，搭配Q彈口感越喝越上癮。
而另款「杏仁豆腐」則適合添加在冰經典紅茶那堤、冰醇濃抹茶那堤和醇濃抹茶星冰樂中，推薦可以融入風味那堤、星冰樂等飲品，軟綿豆香的配料讓飲料喝起來濃郁又有豐富口感，夏天消暑好療癒。
即日起至7月23日，至星巴克凡點購任一冰飲，可享黑糖葛粉或杏仁豆腐「加料10元」優惠，划算將冰飲升級為咀嚼系飲料；偷偷分享，如果遇上「買一送一」優惠，加料10元也同樣可升級成「10元加料買一送一」，實在太大方。
📌星巴克「第二杯半價」有星冰樂
而7月14日今最後一天，憑統一獅大巨蛋比賽贈品兌換券至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，可享「第二杯半價」優惠，有星冰樂可以喝！提醒大家，本券為贈品兌換券，僅限優惠乙次一杯半價，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌珍煮丹：姍姍紅茶拿鐵「買一送一」
珍煮丹為了彌補小農鮮奶變光泉標示不清，全台珍煮丹門市即日起至7月15日，購買一杯姍姍紅茶拿鐵，即可免費獲得第二杯；相當於「姍姍紅茶拿鐵買一送一」。提醒大家，姍姍紅茶拿鐵同品項買一送一活動僅限至門市臨櫃購買，其餘管道不適用；同品項買大杯送大杯、買中杯送中杯，依此類推且不可更換其他商品；活動品項加料需額外補差額；優惠不併用。