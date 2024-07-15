亞馬爾17歲登頂歐國盃　30歲的Harry Kane仍在和「無冠」宿命對抗

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歐國盃決賽對英格蘭一戰，亞馬爾以17歲1天的年齡，打破了球王比利（Pele）在1958年世界盃決賽以17歲249天創造的紀錄，成為史上在國際大賽冠軍戰中最年輕的出賽球員。而且亞馬爾的「最年輕」紀錄可不僅如此，此役下半場開賽僅過2分鐘，他突破後助攻給Williams進球，讓西班牙取得1球領先，這是他本屆歐國盃送出的第4次助攻，個人也以17歲又1天成為歐國盃決賽最年輕送出助攻的球員。
事實上從本屆歐國盃開始，亞馬爾就不斷刷新「最年輕」紀錄，對克羅埃西亞一戰，他以16歲338天成為歐國盃最年輕出賽球員；對喬治亞他以16歲353天的年齡成為歐國盃淘汰賽最年輕出賽球員；四強戰對法國他以16歲362天成為四強最年輕出賽球員，此役他還完成破門，又成為歐國盃史上在比賽中取得進球的最年輕球員。
亞馬爾本屆帶給西班牙隊戰力的提升肉眼可見，他4次助攻已追平西班牙球員在單屆歐國盃的助攻紀錄，他本屆賽會還為球隊創造了17次創造破門機會，位居所有球員之首。
Harry Kane再拿一亞 無冠魔咒還在延續
亞馬爾在歐國盃閃耀光芒，兩相對比之下，更顯得Harry Kane的悲情。這位英格蘭的英雄在決賽前才說「願意用生涯成就來換取這一冠」，可以想見他有多不想再當老二，Kane輝煌的生涯也真的需要一座有份量的冠軍來定義。
然而現實是殘酷的，儘管Kane確實是世界級的前鋒；儘管英格蘭擁有15.2億歐元的本屆歐國盃最豪華陣容；儘管這支球隊確實韌性十足，16強開始一路關關難過關關過，但他們最終還是宿命般地倒在了決賽，連續2屆歐國盃決賽落敗。
這次Kane職業生涯第643場比賽，但他先發的表現無太多建樹，下半場被換下場，只能在板凳上等待球隊落敗的結局。他是英格蘭隊史第一射手，也是英超射手榜上第二人，但團隊榮譽上至今顆粒無收。
生涯來到30歲的Kane，至今不要說世界盃、歐冠、英超聯賽這些大榮譽，就連足總盃、聯賽盃這些次一級的冠軍都碰不到。連德甲豪門拜仁慕尼黑在得到Kane後，竟然神秘地終結了德甲11連霸，在這個過程中Kane進了很多球，但球隊就是無法贏下來，實在讓人不禁想為他掬一把同情淚。
但Kane將永遠以冠軍挑戰者身分勇敢地站上這個舞台，光是這一點就十足讓人尊敬，畢竟一個人值得尊敬從來不僅僅只是因為他所取得的榮譽，還有他的選擇和意志。Kane正值顛峰，他仍有機會。