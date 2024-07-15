不是違建！高雄天橋屋「兩大樓夾擊」懸空11樓 風水師3理由勸搬
高雄市三多商圈一處房屋設計近期引起熱議，只見有住戶夾在兩棟大樓間，如同空橋一般在11樓懸空，罕見畫面引起網友熱議，不少人好奇「是違建嗎？」對此，當地相關單位查明後，認定該建築並無違法，但風水師仍建議不要居住，儘早搬走才是上策。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友日前在臉書社團「左營楠梓人」中發文，只見他曬出高雄一處建築，竟有住家「懸空」夾在兩棟大樓中央，遠看如同空橋走道，怪異設計讓他忍不住發問「不知道這樣設計的目的是什麼？住在空橋上面感覺很不踏實啊。」據悉，該棟大樓名稱為「三多三星大廈」，位於苓雅區三多二路與文橫二路口，共有393戶，為地上12樓、地下1樓的建築。
根據《三立新聞網》報導，高市工務局違章建築處理大隊副大隊長陳碩甫指出，該棟大樓1982年核發使用執照，執顯示空橋屬於合法範圍，而該棟大樓空橋住家共有8戶，分別位於3至4樓及10至11樓，為合法範圍內「建物屬合法建築」，一樣需要依法繳納各類稅金。
風水師柯武村則表示，雖然該處空橋住家不是違建，但設計上房屋懸空，氣場因沒有接收地氣而容易混亂，風水上更是失去穩固地基，居住不易平安，越高樓的住家越受影響，再加上大樓夾縫灌風生成的「風切效應」，建議還是搬走對運勢較佳。