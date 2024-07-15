最狂消暑法！日本男「背整台冷氣」去海邊吹 眾看傻：還有室外機
炎熱夏天來襲，許多人一見到外面嚇人的太陽，立刻躲進室內開冷氣吹。然而，日本就有一名YouTuber「杏仁さん」，竟將變頻冷氣背到戶外海邊，包含室內機、室外機全扛在身上，超狂畫面讓台灣網友全看傻，直呼他是「現代甯采臣」。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「魚漿夫婦」昨（14）日轉發日本推特文章，只見一名男子將變頻冷氣連接可攜式電箱，並將冷氣室外機背在身後，室內機則對著頭部吹出涼爽冷風，他在海灘旅遊並拍下照片，還寫下「有什麼問題嗎？如果有話想說的話，請直說。」讓「魚漿夫婦」忍不住驚呼：「帶著冷氣出門，這是我的夢耶！」
貼文曝光後，不少台灣網友看傻留言，「室外機加上室內機很重欸，背部應該熱爆了吧」、「應該再加個塑膠布，這樣就能從頭冷到腳」、「我只想撐著傘站在他旁邊」、「現代甯采臣」。
超狂企劃！日本YouTuber帶一台冷氣去海灘
事實上，該名男子為日本知名YouTuber「杏仁さん」，YouTube頻道共有28.1萬位訂閱者，經常DIY改裝機械、裝備等，手做風格受到許多觀眾喜愛。近日「杏仁さん」釋出新影片，他正在改裝露營車，介紹到太陽能發電可攜式電池，因此決定進行實驗。
「杏仁さん」製作出可將變頻冷氣隨身攜帶的背架，並將冷氣室內機背在身後，並將室外機架在頭部前方，確保冷風能直接吹到身體。「杏仁さん」將冷氣背到酷熱的海邊沙灘，表示真的能感受到涼爽氛圍，但裝備重到搭車、走路都還是相當不便，建議還是不要輕易嘗試。