梅西、亞馬爾都奪冠！巴塞隆納成大贏家　「澡盆中的傳承」太經典

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此役梅西先發出賽，但在下半場開打後不久，就因為右腳踝受傷無法堅持被換下，他當時情緒激動，為自己不能留在場上幫助球隊而難過，留下傷心的眼淚。好在比賽第112分鐘，Lautaro Martínez 挺身而出，幫助阿根廷打進致勝一擊，讓球隊順利完成連霸。
賽後梅西在西甲的老東家巴塞隆納在官方在社群網站上發文，分享了梅西奪冠的畫面，並寫道：「GOAT又贏得了一座獎杯，恭喜！」梅西在2021年離開巴塞隆納，在法甲巴黎聖日耳曼效力兩季後，之後加盟MLS邁阿密國際。
▲西班牙在今（15）進行的歐國盃決賽以2:1擊敗英格蘭，奪下隊史第4座歐國盃冠軍，陣中17歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）表示自己已在近期完成考上高中和贏下歐國盃冠軍兩個人生重要目標。（圖／美聯社／達志影像）
亞馬爾隨西班牙捧盃 巴薩是今夏最大贏家
今年夏天，巴塞隆納絕對是最大贏家，前球員梅西美洲盃奪冠，帶來一波流量，而17歲的亞馬爾（Lamine Yamal）也隨西班牙在歐國盃奪冠，還拿下賽會助攻王，有的是光明未來。
亞馬爾目前效力於西班牙甲級足球聯賽俱樂部巴塞隆納。 他的父親來自摩洛哥，母親則是赤道幾內亞。他和梅西一樣都是出自巴薩青年訓訓營「拉瑪西亞」（La Masia），更讓人驚訝的是他小時候還被梅西親自幫他「洗澡」過。
上周，亞馬爾的父親在Instagram上分享了一組2007年被遺忘已久的照片，並配文：「兩個傳奇的開始。」當時梅西和一個在澡盆中的小男孩在照片之中，那個小孩就是亞馬爾。
當年亞馬爾還是嬰兒時，他們一家抽中了和梅西合照的機會，梅西協助聯合國兒童基金會和巴塞隆納媒體《體育報》製作慈善月曆，當時誰也沒想到亞馬爾會接棒梅西成為巴薩的明日之星。