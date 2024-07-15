旅客不只在乎CP值！觀光署辦「8場中高階主管訓練課」提升軟實力
旅館住宿環境與服務品質是民眾出遊旅行最重視的項目之一，交通部觀光署為持續提升臺灣旅館產業中高階人員的技能與知識，將自8月中旬起，在北、中、南、東4地辦理8場中階經理人訓練課程，內容包含「旅館環境與服務發展趨勢」、「人員管理與團隊溝通」、「友善服務品質及環境優化」、「旅館行銷及營運價值提升」，「顧客關係管理」與「旅館經營個案研討」等6大主題，並於即日起開放各梯次報名。
記者許若茵／綜合報導
交通部觀光署表示，現階段旅客在乎的不再只是CP值，更在乎VP值（價值感受），因此，本次培訓課程重點在於協助旅館創造價值感體驗，特別邀請產、學界資深人員，規劃2日(14小時)跨領域的學習課程，期望產業領導階層能透過課程交流產業發展趨勢及成功經驗，讓旅館不再只是睡覺的地方，而是可經由入住過程豐富旅遊經驗的場域。將旅館作為觀光發展的中心，進行全方位的提升，再將這樣的服務堅持和精神擴散至鄰近的景點和相關的服務人員，讓臺灣觀光產業服務品質升級。
觀光署說明，本次訓練課程首度與台灣旅遊交流協會合作，除了安排講師課堂授課之外，亦規劃實地參訪旅館經營管理，是非常難得的交流體驗，同時，「人才」與「顧客忠誠度」無疑是產業重要的資產之一，在面臨跨世代溝通的市場環境，也特別加入顧客關係到團隊溝通課程，幫助產業育才、攬才及留才，讓中階幹部能從各個角度了解新世代員工的想法和管理方式，提升留職率、強化旅宿業者的軟實力，讓更多人願意投入旅宿業，提升顧客回流率。
此外，觀光署也說，利用服務品質、數位優化、創新管理及永續經營等主題，帶領業者掌握國際趨勢，擴大商機，深耕在地市場，是難得可以和同業交流、碰撞新的火花的機會，歡迎全臺旅館業中高階主管踴躍報名參加。