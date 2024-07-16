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台積電進駐高雄！左營空屋半年少千宅　楠梓卻多421戶：原因曝光

▲高雄左營區生活機能優渥，空屋比率下降幅度居冠。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄左營區生活機能優渥，空屋比率下降幅度居冠。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

根據內政部最新公布的2023年下半年低度用電住宅（俗稱空屋），高雄市空屋率下降了！扣除偏鄉，減少最多的前三名行政區，第三名為前金區減少0.68%、第二名為橋頭區減少1.13%，而左營區空屋比率則下降了1.28%，且空屋宅數大幅減少了1089棟，為高雄唯一減少破千棟的行政區，空屋去化力榮登全市冠軍。專家分析，空屋率下降除與台積電進駐有關外，還有這些原因。

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台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，空屋率下降與人口遷入成長息息相關，近年國際大廠紛紛前進高雄設廠，帶動紅利區域房市景氣熱絡，尤其機能成熟的商圈，房市剛需表現強勁，自住、租屋需求攀升，餘屋逐漸去化，實際居住人口也增加，因而帶動空屋率下降，另外同樣帶建設紅利的新興重劃區，因房價普遍較親民，深受首購族青睞，隨建設機能逐步到位，自住率也隨之拉升。而受囤房稅2.0上路，為避免支付高額稅款，也促使多屋族更加積極處理空置物件，出售、出租閒置住宅增加，有助區域空屋率下降。

▲高雄2023年低度使用(用電)住宅宅數變化，左營區半年內去化了1089宅空屋最多。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄2023年低度使用(用電)住宅宅數變化，左營區半年內去化了1089宅空屋最多。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，左營區是高雄匯集商業與生活機能相當優渥成熟的行政區，區域地段精華、住宅供給多元，包括巨蛋商圈、高鐵特區、榮總等商圈，原本就是購屋及就業客群熱門首選，近年再受惠產業紅利，左營區是距離台積電廠區、楠梓科技產業園區最近的蛋黃區，因而更加帶動剛需與租屋需求強勁，另外左營邊陲區，像是左營舊城南門圓環一帶，近年新大樓供給旺盛，不乏推案戶數500戶以上大案，3房每坪最低2字頭，相比熱門商圈更好入手，亦為區域增添不少自住買氣。

空屋率下降第二的橋頭區，陳揚智指出，橋頭區自帶橋科利多，亦同屬台積電概念區，主要新建案供給集中在橋頭新市鎮，雖生活圈機能尚發展中，但因擁有捷運青埔站機能，加上房價比楠梓來的親民，頗受首購族青睞，整體外溢效應也帶動區域人口快速攀升。

投資買氣旺！AI重鎮前鎮、楠梓區空屋率攀升最多

另外一方面，觀察主要行政區中，空屋比率攀升最多的前三區，第一名為前鎮區增加0.48%，其次為楠梓區及岡山區，雙雙增加0.37%。

李家妮表示，前鎮及楠梓區，是高雄未來AI發展重鎮，前鎮為亞灣區開發主要範疇之一，而楠梓區主要受惠台積電設廠，這些紅利區同樣具備豐沛的建設紅利買氣大增，投資置產比例高，亦不乏替未來就業先行置產的客群，但由於台積電廠房、亞灣區整體建設尚未完全到位，因此雖買氣積極，自住型人口還沒進駐，空屋比例也相對升高。
 

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