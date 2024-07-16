台積電進駐高雄！左營空屋半年少千宅　楠梓卻多421戶：原因曝光

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台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，左營區是高雄匯集商業與生活機能相當優渥成熟的行政區，區域地段精華、住宅供給多元，包括巨蛋商圈、高鐵特區、榮總等商圈，原本就是購屋及就業客群熱門首選，近年再受惠產業紅利，左營區是距離台積電廠區、楠梓科技產業園區最近的蛋黃區，因而更加帶動剛需與租屋需求強勁，另外左營邊陲區，像是左營舊城南門圓環一帶，近年新大樓供給旺盛，不乏推案戶數500戶以上大案，3房每坪最低2字頭，相比熱門商圈更好入手，亦為區域增添不少自住買氣。
空屋率下降第二的橋頭區，陳揚智指出，橋頭區自帶橋科利多，亦同屬台積電概念區，主要新建案供給集中在橋頭新市鎮，雖生活圈機能尚發展中，但因擁有捷運青埔站機能，加上房價比楠梓來的親民，頗受首購族青睞，整體外溢效應也帶動區域人口快速攀升。
投資買氣旺！AI重鎮前鎮、楠梓區空屋率攀升最多
另外一方面，觀察主要行政區中，空屋比率攀升最多的前三區，第一名為前鎮區增加0.48%，其次為楠梓區及岡山區，雙雙增加0.37%。
李家妮表示，前鎮及楠梓區，是高雄未來AI發展重鎮，前鎮為亞灣區開發主要範疇之一，而楠梓區主要受惠台積電設廠，這些紅利區同樣具備豐沛的建設紅利買氣大增，投資置產比例高，亦不乏替未來就業先行置產的客群，但由於台積電廠房、亞灣區整體建設尚未完全到位，因此雖買氣積極，自住型人口還沒進駐，空屋比例也相對升高。