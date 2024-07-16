颱風要來了嗎？氣象署：週末過後 「熱低壓、颱風」接二連三生成
「颱風到底何時會生成？」是進入夏季後民眾相當關心的議題，有專家表示，週日（7/21）前後，台灣附近將「一次有3個熱帶擾動或颱風」醞釀，中央氣象署技正謝佩芸今（16）日則指出，台灣南方目前確實屬於大低壓帶，週末過後就會開始有「熱帶性低氣壓或颱風」發展，且只要出現第一個颱風，後面接二連三陸續生成，不過颱風路徑和對台灣影響，可以等到下週再來關心。
記者張志浩／綜合報導
謝佩芸表示，上週六（7/13）生成的熱帶性低氣壓由於被陸地破壞，已無成為颱風可能，但要留意的是，南海至菲律賓東方海面處於「大低壓帶」，低壓帶的環境不穩定，配合海水溫度，很適合熱帶系統發展，預估下週會是這些系統的活躍期。
至於是否有3個熱帶擾動或颱風可能？謝佩芸說明，當這個低壓帶有一個颱風生成後，後續可能會接二連三的熱帶系統出現，3個颱風會不會同時影響？則要視當下環境。
謝佩芸指出，從衛星雲圖可以看出，台灣上空往東延伸，沒有雲的地區就是太平洋高壓範圍，因此天氣相對穩定，往南就是大低壓帶，許多雲系在發展，週末之後，太平洋高壓位置會往北移動，下方的雲系也會慢慢往北向台灣靠近，屆時就會對台灣天氣造成影響，不過都是下週之後的預報，氣象署會持續觀察並更新颱風動態。
未來一週溫度方面，氣象署預報員黃恩鴻表示，今天至週六（7/20）高溫炎熱，各地普遍高溫攝氏32至36度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷會有攝氏37度以上極端高溫，週日太平洋高壓北移、水氣增多，各地氣溫雖然會稍微下降，但體感還是相當悶熱。
此外，午後雷陣雨的天氣仍會持續，黃恩鴻提醒，今天到週六，午後雨勢集中在和西半部，中南部和山區雨勢較大，週日轉吹南風，加上南方雲系往北，因此午後雷陣雨範圍擴大到全台，請民眾外出務必攜帶雨具，掌握天氣動態。