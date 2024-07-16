跑者注意！台北馬拉松獲最高等級金標籤認證 7/16起開放報名
台北馬拉松賽事自1986年起迄今已舉辦近40年，於今年正式獲得世界田徑總會(World Athletics)金標籤認證。台北市長蔣萬安今(16)日正式宣布開放報名，呼籲大家把握時間和機會踴躍報名。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日下午出席「2024台北馬拉松宣告記者會」，他致詞時表示：「台北馬拉松獲得金標籤認證，是全台灣目前最高等級的馬拉松賽事。」他感謝市府同仁、贊助企業協會及各界團體的努力，為台北馬拉松爭取到這一殊榮。蔣萬安指出，爭取過程並不容易，從選手、裁判、工作人員到志工，每個規劃環節，市府同仁都全力以赴，力求符合金標籤認證標準，甚至做到更好。
蔣萬安也提到，台北馬拉松是全球首個獲得英國標準協會（BSI）碳足跡查證認證馬拉松賽事，結合了台北市在永續發展方面的努力。他說：「我們的目標是讓台北馬拉松不僅僅是獲得金標籤認證，更是一個綠色馬拉松賽事。」
蔣萬安說，今年賽事以「Redefine Your Limits 從心定義」為主題，在台北的這片土地上，揮灑的每一滴汗水都是對自我的挑戰，他強調這是一個全民都可以共同響應的目標。去年首次加入3公里歡樂早餐跑，吸引了5000人報名。今年除了保留3公里賽事，還新增了9公里世界壯年運動會加油跑，提前為2025年世界壯年運動會在雙北舉辦做暖身準備，讓跑者有更多參賽選擇，不分年齡都能享受路跑帶來的美好。
蔣萬安指出，台北馬拉松報名已正式開放，呼籲大家把握時間和機會踴躍報名，今年的賽事，期待與大家共同見證台北馬拉松的風采。