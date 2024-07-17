蜘蛛網噴射「滅蟑神器」爆紅！完美包裹不沾手　獸醫讚：女孩救星

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蛛網噴射殺蟑1.6萬人朝聖 獸醫師籲別讓毛孩幫忙抓蟑螂
噴射殺蟑影片4天吸引超過1.6萬人朝聖按讚，不少網友都敲碗狂問哪裡買，私訊塞爆醫師信箱，她急忙澄清說沒有業配，「蝦皮上面有很多」，請大家別再私訊問她哪兒買了。業者產品說明也主打曾上小S和蔡康永主持的《康熙來了》節目，家樂福等通路也有販售。
事實上，不少貓貓狗狗也會幫忙主人抓橫行家中的蟑螂等害蟲，但陳沁彤告訴《NOWnews今日新聞》說，蟑螂身上帶有許多病菌，甚至會吃到殺蟑螂藥物，「非常不建議讓毛小孩抓蟑螂的，還是人類來處理比較好」。
不只噴射蛛網！還有急凍殺蟑噴劑
根據業者產品說明，此款「噴射式蛛網」可噴出仿蜘蛛絲的「水性高分子聚合物網膜」，包覆蟑螂、蜘蛛、蜈蚣等害蟲，先限制害蟲行動力，膜層乾燥會緊縮及硬化，讓害蟲窒息死亡，有效射程可達50公分，不含殺蟲劑成分、無臭無味。產品介紹強調，「約6年後會自然水解，不會造成環境污染」。
先前也有旅日圖文作家在Threads上分享一款「急速冷凍除菌噴霧」，在一定的距離外噴向它，3秒內就讓蟑螂凍結，方便後續處理，優點包含「不含殺蟲劑成分、無味，適合有小孩、寵物的家庭」，順帶還有除菌效果，但缺點是「解凍後蟑螂會復活」。
打爆蟑螂後患無窮 昆蟲教授教無毒肥皂水滅蟑法
環境部曾撰文提醒，民眾看到蟑螂時，千萬不要用拖鞋或其他物品等把牠打爆，因為蟑螂是過敏原攜帶者，對體質敏感的人而言，吸入或攝入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應；又蟑螂身體常攜帶病原菌，間接影響民眾健康。
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈也曾表示，用肥皂水滅蟑螂一定要對準身體，最好是噴到腹部，如果肥皂水乾了，非但不能滅蟑，反而成了牠的食物。萬一忍不住打爆蟑螂，徐爾烈曾建議要以酒精或漂白水徹底消毒地板與拖鞋。
■本文經陳沁彤獸醫師（IG帳號damao1110）授權引用。原始出處請點此