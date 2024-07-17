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蜘蛛網噴射「滅蟑神器」爆紅！完美包裹不沾手　獸醫讚：女孩救星

▲「噴射式蛛網」殺蟑神器有效射程達50公分，可瞬間限制住蟑螂行動，再讓小強窒息而亡，滅蟑過程完全不沾手。（圖／翻攝IG@damao1110）
▲「噴射式蛛網」殺蟑神器有效射程達50公分，可瞬間限制住蟑螂行動，再讓小強窒息而亡，滅蟑過程完全不沾手。（圖／翻攝IG@damao1110）

記者徐銘穗/綜合報導

蟑螂是生活中最常見的害蟲之一，每每出場時總會惹來陣陣尖叫聲。台北市一名獸醫師近日在社群分享超瘋狂滅蟑方式，遠距離噴射「特殊蜘蛛絲」，瞬間把蟑螂黏在牆面或地板，能將小強完美包裹住，再讓其窒息而亡，重點是不沾手、無臭無味，大讚是「女孩救星」。

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擁有10年臨床資力的犬貓獸醫師陳沁彤近期在IG分享，超怕蟑螂的助理購入一款噴射式「殺蟑神器」，正巧直擊有蟑螂出沒診間，勇者助理近距離攻擊，將整隻小強黏在牆壁上，戴上手套整片撕下，再補噴另一側，將蟑螂完美包裹起來，笑說：「包起來很安全！」

蛛網噴射殺蟑1.6萬人朝聖　獸醫師籲別讓毛孩幫忙抓蟑螂

噴射殺蟑影片4天吸引超過1.6萬人朝聖按讚，不少網友都敲碗狂問哪裡買，私訊塞爆醫師信箱，她急忙澄清說沒有業配，「蝦皮上面有很多」，請大家別再私訊問她哪兒買了。業者產品說明也主打曾上小S和蔡康永主持的《康熙來了》節目，家樂福等通路也有販售。

事實上，不少貓貓狗狗也會幫忙主人抓橫行家中的蟑螂等害蟲，但陳沁彤告訴《NOWnews今日新聞》說，蟑螂身上帶有許多病菌，甚至會吃到殺蟑螂藥物，「非常不建議讓毛小孩抓蟑螂的，還是人類來處理比較好」。

▲內湖寵物店黨姓老闆身亡，昔日救回5狗9貓，目前寵物店內共4隻貓咪等待領養。（圖／記者黃韻文攝）
▲不少貓貓狗狗會幫忙抓家裡的蟑螂，但獸醫師提醒，蟑螂身上有許多病菌，不建議讓毛孩們代勞。（圖／記者黃韻文攝）
不只噴射蛛網！還有急凍殺蟑噴劑

根據業者產品說明，此款「噴射式蛛網」可噴出仿蜘蛛絲的「水性高分子聚合物網膜」，包覆蟑螂、蜘蛛、蜈蚣等害蟲，先限制害蟲行動力，膜層乾燥會緊縮及硬化，讓害蟲窒息死亡，有效射程可達50公分，不含殺蟲劑成分、無臭無味。產品介紹強調，「約6年後會自然水解，不會造成環境污染」。

先前也有旅日圖文作家在Threads上分享一款「急速冷凍除菌噴霧」，在一定的距離外噴向它，3秒內就讓蟑螂凍結，方便後續處理，優點包含「不含殺蟲劑成分、無味，適合有小孩、寵物的家庭」，順帶還有除菌效果，但缺點是「解凍後蟑螂會復活」

▲住在日本的台灣作家分享一款「滅蟑神器」，只要3秒就能讓蟑螂凍在原地。（圖／翻攝YT@fumakillaVideo）
▲住在日本的台灣作家分享一款「滅蟑神器」，只要3秒就能讓蟑螂凍在原地。（圖／翻攝YT@fumakillaVideo）
打爆蟑螂後患無窮　昆蟲教授教無毒肥皂水滅蟑法

環境部曾撰文提醒，民眾看到蟑螂時，千萬不要用拖鞋或其他物品等把牠打爆，因為蟑螂是過敏原攜帶者，對體質敏感的人而言，吸入或攝入帶有過敏原的蟑螂屍體碎片時，會產生過敏反應；又蟑螂身體常攜帶病原菌，間接影響民眾健康。

台大昆蟲系名譽教授徐爾烈也曾表示，用肥皂水滅蟑螂一定要對準身體，最好是噴到腹部，如果肥皂水乾了，非但不能滅蟑，反而成了牠的食物。萬一忍不住打爆蟑螂，徐爾烈曾建議要以酒精或漂白水徹底消毒地板與拖鞋。

■本文經陳沁彤獸醫師（IG帳號damao1110）授權引用。原始出處請點此
 


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