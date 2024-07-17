漢堡王今「輸碼送華堡」！最新13款買一送一　摩斯薯條＋可樂59元

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漢堡王每月必吃華堡日優惠活動，7月17日今一日限定，到門市臨櫃買華堡系列套餐、或官網輸碼「LOVEBK」都能「免費送華堡」！提醒大家，華堡日指定餐點：華堡/辣味華堡套餐、雙層華堡/辣味雙層華堡套餐、三層華堡/辣味三層華堡套餐；於上午10:30後供應，適用全門市(機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外)；限官網外帶訂餐、門市掃碼點餐、臨櫃點餐及自助點餐機；不適用官網外送與外送平台；贈品僅限原味華堡，不得客製或更改口味；活動數量有限，實際以門市庫存售完為止。
而漢堡王7月最新「FUN暑假」優惠券，即日起至7月31日，大放送13款「買一送一」優惠，爽吃西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、香濃起士脆雞堡、4塊雞塊、辣薯球和6款飲料可樂都半價；「1+1」共有6款漢堡等主食加點心配飲料只要69元；銅板價下午茶單層華鱈魚堡只要55元，8塊雞塊＋洋蔥圈(大)、或10塊雞塊＋薯條(中)都是99元划算價格；爽吃「西部小華堡＋4塊雞塊＋中飲」只要99元；最划算的4件組個人餐109元起吃超飽，最高現省2626元。
📌摩斯漢堡：摩斯漢堡「薯條＋可樂」59元！
摩斯漢堡暑期優惠也來報到，即日起至8月31日晚上8點至翌日上午5點，夜貓優惠開吃「薯條＋大杯可樂」優惠價59元；7月20日至7月22日還將推出「大暑消消薯」，到店消費指定餐點「黃金地瓜薯條及大杯可樂」優惠價69元。