10大最後悔裝潢！冠軍不實用又占空間　系統櫃、乾濕分離全都上榜

賣房真好賺？全台房仲逾6.8萬人創新高　專家：市場呈現僧多粥少

▲全台房仲從業人員超過6.8萬人創新高，專家嘆「僧多粥少」。圖為陳庭妮、蔡凡熙在影集《幸福房屋事件簿》中扮演房仲。（圖／幸福房屋事件簿劇照）
▲全台房仲從業人員超過6.8萬人創新高，專家嘆「僧多粥少」。圖為陳庭妮、蔡凡熙在影集《幸福房屋事件簿》中扮演房仲。（圖／幸福房屋事件簿劇照）

家庭消費中心/綜合報導

內政部統計，去年房仲店數、人數雙創新高，但單月每店、每人成交件數大減，顯示競爭相當激烈；由於房市買氣熱絡，房仲業店、人都在持續增加，成屋仲介市場正掀起一場搶奪業績大戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據內政部統計資料顯示，2023年房仲家數、仲介人數同創新高，各達8718家、6萬8883人，家數較統計之初的2007年3870家大增1.25倍，從業人員更較2007年2萬3548人激增1.9倍。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，發展相當成熟的房仲產業已進入M型化時代，接下來大品牌將持續以資源整合、快速流通等優勢，壓縮小品牌與獨立品牌的空間，後續市場「大者恆大」現象將更加明顯。

▲仲介指出，其實該行業沒有外界想像中好賺，但努力確實會有成果。（圖／NOWnews資料照）
▲仲介指出，其實該行業沒有外界想像中好賺，但努力確實會有成果。（圖／NOWnews資料照）
房仲店數、業務人員大增，但單店、單人每月成交件數卻下滑。平均每家仲介每月成交件數從2007年的8.93件，大降至2023年的2.93件；每人每月成交件數更從2007年的1.47件降至2023年的0.37件，競爭相當激烈。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，近年租賃產業也蓬勃發展，不少從業人員同時具備兩個證照，部分收入來自租賃；在業務範圍多元化發展下，餅變大了，從業人員同步增多。另外，雖每人成交件數下滑，不過近年因房價走揚、單件業績也會增加。

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，由於房價持續上揚，業者單筆成交服務佣金也高，雖然整體仲介市場呈現「僧多粥少」，但不致於出現房仲倒閉潮，取而代之的是，「大店擠壓小店現象」恐會更加明顯。

在成交件數大減之下，房仲真的好賺嗎？台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，依照規定，房仲服務費上限賣方4%、買方2%，扣除公司費用、成本之後，其實沒有大家想像中這麼好賺，加上高專通常沒有底薪，確實不少新鮮人嘗試後，就會轉換跑道。
 

房仲賺翻！前4月營收破323億創新高　不是新竹：這縣大增超過2倍

獨／媽媽瞞「啃老孩」買嘉義太保套房　房仲寄信求割愛害投資曝光

房市要降溫了？2大房仲公開內部6月交易量　「1現象」拉鋸危險了

25歲同學跑去當房仲！他一聽原因嚇呆　月收租170萬：根本躺著賺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生