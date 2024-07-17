賣房真好賺？全台房仲逾6.8萬人創新高　專家：市場呈現僧多粥少

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住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，發展相當成熟的房仲產業已進入M型化時代，接下來大品牌將持續以資源整合、快速流通等優勢，壓縮小品牌與獨立品牌的空間，後續市場「大者恆大」現象將更加明顯。
房仲店數、業務人員大增，但單店、單人每月成交件數卻下滑。平均每家仲介每月成交件數從2007年的8.93件，大降至2023年的2.93件；每人每月成交件數更從2007年的1.47件降至2023年的0.37件，競爭相當激烈。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，近年租賃產業也蓬勃發展，不少從業人員同時具備兩個證照，部分收入來自租賃；在業務範圍多元化發展下，餅變大了，從業人員同步增多。另外，雖每人成交件數下滑，不過近年因房價走揚、單件業績也會增加。
馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，由於房價持續上揚，業者單筆成交服務佣金也高，雖然整體仲介市場呈現「僧多粥少」，但不致於出現房仲倒閉潮，取而代之的是，「大店擠壓小店現象」恐會更加明顯。
在成交件數大減之下，房仲真的好賺嗎？台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，依照規定，房仲服務費上限賣方4%、買方2%，扣除公司費用、成本之後，其實沒有大家想像中這麼好賺，加上高專通常沒有底薪，確實不少新鮮人嘗試後，就會轉換跑道。