蕭淑慎嫩夫遭控性侵「得逞3次」 台語女歌手提1點質疑逆風力挺
47歲女星蕭淑慎的老公梁軒安，上個月被一名曾姓女子指控「騙財騙色」，沒想到昨（16）日又爆出一名女歌手Rina指控梁軒安利用工作機會設局性侵。梁軒安回應《NOWnews今日新聞》嚴正否認此事，晚間又在臉書上發出5點聲明，強調自己絕無性侵，「相信司法會還我清白。」旗下藝人台語歌手余曼曼也在臉書發文力挺老闆。
記者李欣容／台北報導
歌手余曼曼在臉書貼出和梁軒安一同受訪的照片，逆風替老闆發聲，「很多朋友都問我關於老闆的新聞，我只想說他在工作上確確實實很幫忙藝人，這個絕對是實話，回到新聞本身，如果有一個人她真的被性侵，那她應該不會讓自己受傷三次吧，你們說呢？」更放上一張麥克風貼圖，還tag梁軒安的帳號。余曼曼在17直播擁有百萬粉絲，精通中、台、粵、英四種語言，也有在經營YouTube頻道，去年推出單曲，當時梁軒安還陪同一起受訪，展現老闆的親和力。
梁軒安經營雄鷹娛樂公司，旗下藝人大約有40位，旗下女歌手Rina指控他「把公司當後宮」，還以談工作為由將她騙到房間硬上得逞，梁軒安甚至還要她配合潛規則，她拒絕後被冷凍、拖欠薪水，甚至藉由工作對她毛手毛腳，強吻性騷，還逼她發生關係，硬上3次。對此，梁軒安昨日回應，太太蕭淑慎對此事生氣，太太生氣的原因是，「當初她就說要我看清合作的人，結果我不聽勸。」夫妻倆看似站在同一陣線。
※【NOWnews 今日新聞
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