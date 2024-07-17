洗錢案開庭突認罪！杜秉澄控訴：爆徐巧芯黑料後被特別安檢
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，涉嫌利用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢2千7百餘萬元遭起訴，稍早杜秉澄在應訊時表示認罪，但也指出從6月間指控徐巧芯涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易案後，就遭看守所特別安檢。
社會組/綜合報導
回顧案發經過，日前有民眾稱遇到投資詐騙，且相關款項流入劉向婕、杜秉澄夫妻共同成立漢澄稀土材料公司，由於當時夫妻倆辯稱是在幫客戶買賣虛擬貨幣，因此檢察官最終以罪嫌不足等理由不起訴，但是兩人的公司帳戶均被列為示警、無法使用，劉向婕、杜秉澄疑似為了繼續幫助詐團洗錢，遂找上劉女的高中同學林于倫提供其名下東霖公司的帳戶。
日前台北市刑大又接獲民眾遭詐騙案件，深入追查後發現，杜秉澄等人涉嫌洗錢金額達2753萬餘元，檢方偵結後依加重詐欺、組織犯罪、洗錢等罪起訴；今天召開羈押庭時，僅有杜秉澄全部認罪，但他也一次強調「自己只是被詐團操縱，絕對沒有對他人施以詐術」。
另外，杜秉澄也表示，自從6月指控徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等案後，就開始出現人身安全問題，並指出媒體報導後的5天後，他在看守所內打完飯就被特別安檢，且看守所主管除問出「有沒有說了什麼不該說的」等語外，還同時搜索他的文件。
雖檢方表示希望能就爆料徐巧芯內容提自訴，但杜秉澄仍希望公權力介入，對此，法官則指出，偵查犯罪權責在檢察官，法官最多依刑事訴訟法依職權告發。