和李夢差太多！于正點名白鹿「4優點」開戰黑粉：我都有點小得意

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于正之前曾說李夢和演員之間沒有分際，拿了別人的水壺就喝，或是時常沒背台詞，抱怨頭飾重等等，每次在被李夢氣到的時候，卻又被她的演技懾服，不同於李夢，于正在微博寫下長文，以「好的演技指什麼？那肯定是讓觀眾共情，有代入感」為開頭，細數白鹿的好。
于正指出白鹿的優點，第一點是她在40度的高溫環境下拍攝，即使生病也不請假耽誤進度，第二則是，每次在現場也總是帶給大家歡樂，有委屈私下偷哭，第三是就算再早出班，一樣會把台詞準備好，他也提及《臨江仙》是真的很難演，但白鹿卻在活潑呆萌和霸氣中轉換自如。最後一點，除了妝容和衣服造型之外，白鹿就連儀態和舉止也都完整詮釋，武術指導和禮儀師也總是誇獎她，于正說，「說她刻苦，聽得我都有點小得意了。」
于正誇自己演員筆戰黑粉 認清「紅本身就伴著黑」
于正坦言，他也知道誇獎自己的演員，肯定會引來酸民，「那又能怎樣？紅本身就伴著黑，沒有一個人能獲得所有人的喜歡，那些莫名其妙的怨，從來針對的不是某個人，而是現實生活中排遣不出去的怨氣，我很理解。」
他也認為，作為一個老闆，誇獎優秀員工也沒什麼，這幾年總是默默被白鹿感動許多，最後也替白鹿加油。一番話被網友稱作「于正的小作文」，還有人看完滿頭問號，直言，「白鹿如今的演技好成這樣了嗎？」
有人在留言處質疑，于正也親自回覆，「好啊，不然呢？給你個白眼，自己去體會。」也有人問，評論區很多吳謹言的粉絲攻擊白鹿，要如何處理？于正說，「謹言跟鹿那麼好，她真正的粉絲是不會攻擊鹿的，攻擊的都是黑（粉），即使不是一律按黑處理。」