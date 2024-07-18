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和李夢差太多！于正點名白鹿「4優點」開戰黑粉：我都有點小得意

▲白鹿演技受到質疑，老闆于正發長文誇獎她，表示大家的謾罵，也只是因為平日裡有發不出的怨氣。（圖／翻攝自白鹿微博）
▲白鹿演技受到質疑，老闆于正發長文誇獎她，表示大家的謾罵，也只是因為平日裡有發不出的怨氣。（圖／翻攝自白鹿微博）

記者李欣容／台北報導

29歲大陸女星白鹿在古裝劇《臨江仙》中和曾舜晞相愛相殺，該劇是由《墨雨雲間》製作人于正打造，于正同時也是白鹿的老闆，先前海報曝光時，曾有人批評白鹿的造型像女鬼，也有人說她的演技過於生硬，過去主演的《寧安如夢》、《長月燼明》看了都不忍直視，不同於過去曾經點名《墨雨雲間》的李夢難搞，于正今（18）日寫下長文，細數白鹿的好。

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于正點名李夢難搞　誇白鹿有4優點

于正之前曾說李夢和演員之間沒有分際，拿了別人的水壺就喝，或是時常沒背台詞，抱怨頭飾重等等，每次在被李夢氣到的時候，卻又被她的演技懾服，不同於李夢，于正在微博寫下長文，以「好的演技指什麼？那肯定是讓觀眾共情，有代入感」為開頭，細數白鹿的好。

▲白鹿演過多部古裝劇，有新一代「流量小花」之稱。（圖／翻攝自白鹿微博）
▲白鹿演過多部古裝劇，有新一代「流量小花」之稱。（圖／翻攝自白鹿微博）
于正指出白鹿的優點，第一點是她在40度的高溫環境下拍攝，即使生病也不請假耽誤進度，第二則是，每次在現場也總是帶給大家歡樂，有委屈私下偷哭，第三是就算再早出班，一樣會把台詞準備好，他也提及《臨江仙》是真的很難演，但白鹿卻在活潑呆萌和霸氣中轉換自如。最後一點，除了妝容和衣服造型之外，白鹿就連儀態和舉止也都完整詮釋，武術指導和禮儀師也總是誇獎她，于正說，「說她刻苦，聽得我都有點小得意了。

于正誇自己演員筆戰黑粉　認清「紅本身就伴著黑」

于正坦言，他也知道誇獎自己的演員，肯定會引來酸民，「那又能怎樣？紅本身就伴著黑，沒有一個人能獲得所有人的喜歡，那些莫名其妙的怨，從來針對的不是某個人，而是現實生活中排遣不出去的怨氣，我很理解。」

▲于正發長文誇獎白鹿，並表示這些年都沒替她說過什麼話，就怕又引來黑粉攻擊。（圖／翻攝自于正微博）
▲于正發長文誇獎白鹿，並表示這些年都沒替她說過什麼話，就怕又引來黑粉攻擊。（圖／翻攝自于正微博）
他也認為，作為一個老闆，誇獎優秀員工也沒什麼，這幾年總是默默被白鹿感動許多，最後也替白鹿加油。一番話被網友稱作「于正的小作文」，還有人看完滿頭問號，直言，「白鹿如今的演技好成這樣了嗎？

有人在留言處質疑，于正也親自回覆，「好啊，不然呢？給你個白眼，自己去體會。」也有人問，評論區很多吳謹言的粉絲攻擊白鹿，要如何處理？于正說，「謹言跟鹿那麼好，她真正的粉絲是不會攻擊鹿的，攻擊的都是黑（粉），即使不是一律按黑處理。」

▲白鹿在《臨江仙》中的哭戲被截圖轉發，引來討論。（圖／翻攝自微博）
▲白鹿在《臨江仙》MV中的哭戲被截圖轉發，引來討論。（圖／翻攝自微博）

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