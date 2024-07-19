林口三井Outlet二館「11/14開幕」！100家進駐品牌、美食清單一覽

肉多多、築間地位被威脅了！對手420元水準超高　老饕全改吃這間

▲近日就有網友討論一家名為「肉之間」的鍋物店，其價位以及菜色，讓他們在Google評論拿下4.9顆星逼近滿分的評價！（圖/Google評論）
▲近日就有網友討論一家名為「肉之間」的鍋物店，其價位以及菜色，讓他們在Google評論拿下4.9顆星逼近滿分的評價！（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣人一年四季都愛吃火鍋，即便現在連日高溫，火鍋店的用餐人潮依舊不滅，其中最多人喜歡的就是能夠盡情享用自助吧的火鍋店，像是知名品牌「肉多多」、「築間」就是走這個模式，雖然肉品不是吃到飽，但高CP值含有自助吧菜類、火鍋料吃到飽還是有一片市場。近日就有網友討論一家名為「肉之間」的鍋物店，其價位以及菜色，讓他們在Google評論拿下4.9顆星逼近滿分的評價！

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一名網友在臉書社團「台灣大胃王buffet吃到飽優惠情報」貼文指出「最近去西門町突然發現一間叫做肉之間的火鍋店，想說沒吃過，結果不進去還好，進去被嚇到，消費模式跟肉多多、築間、尬鍋一樣，點套餐享用自助吧，自助吧一堆好料，還有蝦滑、花枝滑、雞滑，甚至還有啤酒喝到飽，我點最便宜的420元套餐，吃到這些也太爽了！」

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▲位於台北西門町的「肉之間幸福鍋物」近日在社群爆紅，不少老饕吃過後都表示會再回訪。（圖/肉之間臉書）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「馬辣版築間啊，水準真的超級高，光是這個價位有蝦滑直接給過」、「肉之間超爽的啊，雞肉飯、麻油炸蛋吃到飽耶，尬鍋都是單點」、「肉之間的自助吧水準真的有夠扯....我上次600吃超級飽，一定會回訪」、「吃過這間覺得沒有同類型可比擬，自助吧表現太優異了，完全不怕你吃」、「適合不愛吃肉的去，有生啤機、哈根達斯也吃到飽，完全超越CP值。」

才剛開幕半年！「肉之間幸福鍋物」是馬辣隱藏王牌

事實上，老饕們提到的這間「肉之間大盤肉幸福鍋物」年紀還相當輕！是馬辣餐飲集團今年1月才插旗台北西門的全新鍋物品牌，主打的就是湯底跟肉品由消費者自己選，針對不同的價位跟預算讓顧客隨心所欲挑選，消費模式就跟肉多多、築間是相同的。

然而目前為止，「肉之間大盤肉幸福鍋物」全台僅有1家分店，仔細看其Google評價，竟然獲得老饕高達4.9顆星的高度評價，最多人稱讚的就是肉之間的「自助吧」太過豐盛，可以用最低420元的價位，無限狂吃蝦滑、花枝滑，甚至還有生啤機喝到飽，甜點的霜淇淋跟馬辣招牌哈根達斯吃到飽也當然少不了，被讚是「馬辣最新隱藏王牌。」

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▲肉之間自助吧不僅有雞肉飯、滷肉飯吃到飽，還可以尬個「麻油炸蛋」也是吃到飽！不少老饕超愛。（圖/肉之間臉書）
肉之間同行大比拼！肉多多、築間「地位真的被威脅到」

然而記者也實際進行三家同樣經營模式的「價位」與「CP值」來進行比拼，全部都是點不用加錢的湯底、加上梅花豬肉鍋的價格來看，「肉之間」的售價是420元、「肉多多」是399元、「築間」則是400元，價位上是「肉多多」取勝，肉量上也如店名，份量是XL等級。

不過如果論「CP值」上的話，三間的自助吧菜類、火鍋料類平分秋色，築間以及肉之間都有提供海鮮滑，不過「肉之間」的飯食區還有提供免費的雞肉飯、炸麻油荷包蛋吃到飽，這是另外兩間沒有的特色，除此之外，肉之間還有生啤喝到飽以及高單價的哈根達斯吃到飽，明顯贏過其他兩家差不多價位的CP值，難怪近幾個月許多老饕對肉之間都讚譽有佳！未來肉之間會不會往南部或在台北續開分店，在火鍋市場角逐一塊地位，令人期待！

▲肉之間歡樂吧提供30-34種季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁，還有哈根達斯冰淇淋，都可吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
▲肉之間歡樂吧提供30以上的季節鮮蔬、手工鍋物、8種異國泡麵、19種佐料醬汁，還有哈根達斯冰淇淋、啤酒都是吃到飽。（圖／馬辣集團提供）
🟡馬辣集團「肉之間大盤肉幸福鍋物」
📍地址：台北市萬華區成都路68號2樓
📍電話：02-2312-0675
📍營業時間：中午11：30至凌晨2：00
📍價位：套餐420元起，點套餐就可享用價值390元的自助吧

根據官網說明，身高140公分以上每人都必須點一份套餐；身高121公分至139公分每人至少需要點390元的自助吧；身高100公分至120公分每人酌收100元食材費：身高99公分以下不收費，以上價格都需要酌收10%服務費。


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