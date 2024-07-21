年輕人變了！買30年老屋增2成　專家曝「3關鍵」：房價與空間妥協

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中信房屋研展室副理莊思敏指出，年輕人選擇購買中古屋的趨勢明顯增強，主要有以下三個原因：首先，中古屋更具價格優勢。新建案的價格通常比中古屋高出不少。以台北市為例，目前新建案的成交單價基本都在百萬以上，而中古屋的成交單價則普遍落在70至80萬元，二者價差顯著。此外，新建案的公設比動輒30%至40%，購屋民眾會買到很多無法有效利用的「虛坪」。對於口袋不深的年輕族群來說，購買中古屋的CP值更高。
其次，中古屋更有抗跌保值性。大部分新建案位於城市外圍或新興重劃區，這些區域的生活機能和交通機能尚未完全成熟，房價卻有明顯超漲現象。未來一旦房市發展不如預期，這些區域的新建案恐怕首當其衝。反觀蛋黃區的中古屋，有穩定的自住需求支撐，房價抗跌保值性更高，甚至未來還有可能參與都更或危老改建，進一步提升其價值和吸引力。
第三，中古屋也有機會拿到不錯的貸款條件。一般認為房子愈老，貸款條件愈不利，核貸成數低、貸款利率也比較高。但屋齡並非銀行核貸的唯一標準。現在遍地是老屋，只要地段好、貸款人信用狀況良好，即使屋齡較高，銀行仍願意給予相對有利的貸款條件。根據聯徵中心的資料，今年第一季，年輕房貸族申貸屋齡30年以上中古屋的核貸成數中位數高達79.32%，接近8成。
莊思敏指出，在面對高房價和房屋老化的雙重壓力下，「愈買愈老」已成為一種趨勢。尤其在政府釋出新青安貸款政策後，總價1,000至1,500萬元之間、符合新青安最高貸款額度的中古屋更是成為市場上的搶手貨，交易需求快速攀升。
然而，購屋民眾在選擇中古屋時，仍需注意一些潛在風險，包括管線老化、漏水、壁癌等問題。若是買老屋等都更的民眾，更應該做好充分的研究和準備，建議尋求專業、在地的專家協助，以找到最具開發潛力的標的。
年輕房貸族對老屋的接受度不斷提高，這一趨勢反映了市場環境和購房需求的變化。隨著房價持續高漲，中古屋的價格優勢、抗跌保值性以及相對有利的貸款條件，使其成為年輕人購房的理想選擇。未來，隨著政府政策的推動和市場需求的變化，老屋交易熱潮有望持續升溫。