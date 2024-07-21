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年輕人變了！買30年老屋增2成　專家曝「3關鍵」：房價與空間妥協

▲專家分析中古屋具有3大優勢吸引年輕人選擇購買。（圖／家庭消費中心攝）
▲專家分析中古屋具有3大優勢吸引年輕人選擇購買。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

近年來，年輕人在購房選擇上出現顯著變化。過去，他們普遍偏好新建案，對屋齡較高的中古屋興趣不大。然而，隨著房市火爆、房價高漲，越來越多的年輕人開始轉向購買老屋。根據中信房屋研展室彙整的聯徵中心資料顯示，30歲以下年輕房貸族購買不同屋齡住宅的申貸件數及佔比有了明顯變化。

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從2014年到2023年，年輕房貸族購買屋齡30年以下住宅的申貸件數從22,551件降至21,959件，減少了2.6%。相對地，購買屋齡30年以上住宅的申貸件數則從5,242件增加至6,454件，激增了23.1%。從佔比來看，2014年只有18.9%的年輕房貸族選擇購買屋齡30年以上的中古屋，但到了2023年，這一佔比已經提升到22.7%，創下歷史新高。這顯示出年輕人對老屋的接受度正不斷提高。

▲老屋交易量增加，年輕房貸族購買老屋占比創下新高。（圖／中信房屋提供）
▲老屋交易量增加，年輕房貸族購買老屋占比創下新高。（圖／中信房屋提供）
中信房屋研展室副理莊思敏指出，年輕人選擇購買中古屋的趨勢明顯增強，主要有以下三個原因：首先，中古屋更具價格優勢。新建案的價格通常比中古屋高出不少。以台北市為例，目前新建案的成交單價基本都在百萬以上，而中古屋的成交單價則普遍落在70至80萬元，二者價差顯著。此外，新建案的公設比動輒30%至40%，購屋民眾會買到很多無法有效利用的「虛坪」。對於口袋不深的年輕族群來說，購買中古屋的CP值更高。

其次，中古屋更有抗跌保值性。大部分新建案位於城市外圍或新興重劃區，這些區域的生活機能和交通機能尚未完全成熟，房價卻有明顯超漲現象。未來一旦房市發展不如預期，這些區域的新建案恐怕首當其衝。反觀蛋黃區的中古屋，有穩定的自住需求支撐，房價抗跌保值性更高，甚至未來還有可能參與都更或危老改建，進一步提升其價值和吸引力。

第三，中古屋也有機會拿到不錯的貸款條件。一般認為房子愈老，貸款條件愈不利，核貸成數低、貸款利率也比較高。但屋齡並非銀行核貸的唯一標準。現在遍地是老屋，只要地段好、貸款人信用狀況良好，即使屋齡較高，銀行仍願意給予相對有利的貸款條件。根據聯徵中心的資料，今年第一季，年輕房貸族申貸屋齡30年以上中古屋的核貸成數中位數高達79.32%，接近8成。

莊思敏指出，在面對高房價和房屋老化的雙重壓力下，「愈買愈老」已成為一種趨勢。尤其在政府釋出新青安貸款政策後，總價1,000至1,500萬元之間、符合新青安最高貸款額度的中古屋更是成為市場上的搶手貨，交易需求快速攀升。

然而，購屋民眾在選擇中古屋時，仍需注意一些潛在風險，包括管線老化、漏水、壁癌等問題。若是買老屋等都更的民眾，更應該做好充分的研究和準備，建議尋求專業、在地的專家協助，以找到最具開發潛力的標的。

年輕房貸族對老屋的接受度不斷提高，這一趨勢反映了市場環境和購房需求的變化。隨著房價持續高漲，中古屋的價格優勢、抗跌保值性以及相對有利的貸款條件，使其成為年輕人購房的理想選擇。未來，隨著政府政策的推動和市場需求的變化，老屋交易熱潮有望持續升溫。

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