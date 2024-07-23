房東必知「凶宅險」3重點！千元保費補償百萬 清潔法事實支實付
只要打出關鍵字「凶宅」，就會發現全台有不少地方，都有凶宅在出售，不論能不能順利售出，對於房東而言，面對租賃房屋成為凶宅的後續處理，也成為棘手之難題。而網友在網上發文，分享原本在看房屋保險，結果「竟然看到有人在賣凶宅險」，甚至表示，「原本以為只會依比例，補貼一些市價的差額，沒想到涵蓋範圍比我想的還廣。」
家庭消費中心/綜合報導
一名網友在Dcard詢問「真的有人買過凶宅險嗎」，並說自己在看房屋保險，看到火災險、地震險、覺得很正常，一切都不奇怪，直到竟然看到有人在賣凶宅險，還分享簡單的理賠內容，「一、千元保費最高可補償百萬，承保房屋發生租客在承保住宅內自殺、跳樓當場死亡、遭人殺害、不明原因死於承保住宅內達數天才被發現，保險公司會以當初約定的保險金額定額給付，補償金額約落在數十萬到數百萬不等；二、委託凶宅清潔公司善後，清理費用甚至是辦超度法事，可實支實付理賠；三、租金損失可獲得部分彌補，若所投保的「凶宅險」有涵蓋租金補償，保險公司會依據保單所載「租金補償保險金額」乘上「約定月數」後之金額給付予被保險，補償的期間（約定月數）通常可達6個月。」網友驚訝表示，「原本以為只會依比例，補貼一些市價的差額，沒想到涵蓋範圍比我想的還廣，想問有人買過兇宅險嗎？會不會推薦呢？好好奇。」
「特定事故房屋跌價補償保險」又稱為「凶宅險」，承保對象為住宅，主要保障住宅發生特定事故時，保險公司將賠償房屋跌價補償及清理費用，一般而言，該保險為房東為避免租客於住宅內輕生或發生意外，導致住宅淪為凶宅，導致跌價所保。
租屋族害怕租到凶宅，房東也擔心房客壓力過大在屋內輕生，讓房子瞬間變凶宅。若房屋發生凶宅事故，房屋租不出去，房屋可能中間轉了好幾手，售價都可能受損。為提升房東與屋主的財產保障，產險業者推出凶宅保險，讓房屋所有權人在住宅發生特定意外事故時能有份保障。
內政部也鼓勵房東將房屋當社會住宅使用，因此提供居家安全保險補助，只要房東將房屋委託包租業者，業者能協助房東投保保險中就包含特定事故房屋跌價補償保險，而承作的保險業者眾多，包括旺旺友聯、國泰世紀、富邦產等產險公司皆配合政策推出相關保單。