真的自己買票進場！韓啦啦隊女神李晧禎曬「觀眾視角」粉絲暴動了
中華職棒明星賽7月20、21日在臺北大巨蛋展開，除了賽事之外，各隊啦啦隊女神齊聚也成為焦點之一，日前富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員李晧禎接受《Nownews今日新聞》專訪時透露，這次沒有在應援名單內，雖然有些可惜，但她打算自己買票進場，稍早她也在IG限時動態分享球場狀況，只見她坐在觀眾席立刻引來關注，也親民地和粉絲合影。
記者李欣容／台北報導
李晧禎在專訪時透露，這次沒有在應援名單內，希望明年有機會跟隊友一起上場表演，對於粉絲的詢問，她則說，「如果在球場上有遇到的話，我會認真跟你們打招呼，也希望你們來跟我打招呼，到時候見！」
隨著比賽時間接近，李晧禎在IG陸續分享球場照片，只見她頗有明星架勢，從入口處就已經被許多粉絲捕獲，她也親民地和大家合影，更秀出觀眾席視角，身邊的人也都回頭看她，瞬間成為賽場上的焦點。
對於不在名單內，富邦悍將球團回應，「因為此次明星賽各隊名額有限，聯盟補助女孩表演出場與車馬費，但韓援機票、翻譯為球團負擔，因此富邦已邀請2名韓籍啦啦隊與台灣啦啦隊成員加入參與應援，許多沒參與到的女孩也有分配到不同工作，如潔米、維心也都有到明星賽現場直播。」
而李晧禎自掏腰包觀賽的部分，球團也表示，「應是溝通問題，球團並未接到翻譯轉達晧禎會留在台灣觀看明星賽，不然我們都可以協助安排。」稍早《NOWnews今日新聞》記者詢問李晧禎經紀人，經紀人透露因為明星賽一票難求，已經提早買好票了，至於球團部分，截稿前尚未回應。