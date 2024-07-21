凱米颱風最快明晚發海警！登陸關鍵曝　西北颱＋年度大潮恐大淹水

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張峻堯說明，凱米颱風目前所處的海域海溫高，很適合發展，目前雲系持續整合，預估明早就會是中度颱風，路徑上，凱米會順著太平洋高壓邊緣移動，週三、週四最靠近台灣，最快明天晚上就會發布海上警報，且凱米颱風的「七級暴風半徑」預估能到250公里，暴風圈可能觸及陸地，因此陸上警報也有不小的可能。
凱米颱風會不會登陸？賈新興接受《NOWnews》採訪表示，太平洋高壓本週末減弱，讓凱米颱風往北移動，週二下半天行經日本石垣島附近後會「往西北轉向」，不過「北側的太平洋高壓」在週四會增強，凱米颱風是低壓系統，無法再往北移動，因此才會出現經過台灣北部海面的路徑，而據各國預測路徑，目前仍無法排除凱米颱風在北台灣登陸的可能，總結來說「北側太平洋高壓變多強？颱風轉向的角度」會直接影響台灣命運。
凱米颱風有可能是「西北颱」 北台灣嚴防淹水危機
西北颱對台灣來說是相當嚴重的颱風路徑，狹義上是指颱風中心從台灣東方海面朝西北方前進，通過基隆和彭佳嶼之間的海面後，逆時針旋轉的氣流將替北台灣山區帶來劇烈降雨，雨勢集中在河川上游，將使淡水河口不易宣洩，適逢「年度大潮」，更容易發生海水倒灌，導致市區出現淹水，尤其是大台北地區、社子島一帶。
賈新興提及，凱米颱風確實有可能走西北颱的路徑，這裡的關鍵在於「颱風中心到底多靠近台灣？」如果中心相當接近台灣，北部近海的「海平面上升」，海水倒灌的情況就會更加嚴重；但還是要看明後兩天路徑更加收斂後凱米颱風究竟會怎麼走而定，不過從2004年的「艾利颱風」後，台灣針對西北颱已有許多應對，列如創建員山子分洪道等，都有效減緩淹水災情。
週三、週四降雨最劇烈 颱風移動速度更需關注
以目前凱米颱風的路徑來看，週三、週四風雨最大，各地都有可能降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其北台灣還可能受暴風圈侵襲，賈新興提醒，相較於颱風的強度或未來路徑，民眾更需關心的是「颱風靠近台灣時的速度」，如果出現滯留或移速過慢，就算是輕颱也可能導致災情出現。
賈新興強調，雖然凱米颱風在靠近台灣北部近海時，不會出現明顯的降速，但身為今年颱風季第一個影響我們的颱風，民眾也應正式開始提高警覺，下半年還有許多低壓系統會出現，除了要事先做好防颱準備，更要清楚知道各種颱風圖表的內容，尤其是的「路徑潛勢圖」中，被圈出的範圍是「中心70%機率可能所在的位置」，才能盡可能規避災害發生。