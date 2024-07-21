三上悠亞被嗆引退還拍裸照 她PO禁照秀高EQ：要保持吸引人的身材
日本前AV女優三上悠亞已於2023年8月16日退役，目前專心當YouTuber謀生，雖然不再拍成人作品，但她依然愛曬裸露照片，不少粉絲疑惑詢問「明明引退了還要拍裸照」，三上悠亞也親上火線回應：「我本來就喜歡寫真拍攝，這也讓我能更好的面對自己的身體。」
記者陳雅蘭／綜合報導
三上悠亞已跟「AV女優」4個字毫無關聯，但她還是很樂於分享性感美照，卻招來不少網友納悶，直言三上悠亞既然引退了，就不該再發布相關照片，三上悠亞對此正面回應：「偶爾有人問我，為什麼明明引退了還要拍裸照？但我本來就喜歡寫真拍攝，這也讓我能更好的面對自己的身體，並且保持好身材。所以這是我今後想繼續從事的工作之一。最重要的是，這份工作讓我愛上了自己的身體，所以我會好好珍惜。我希望能一直保持吸引人的身材。請期待新作的發售。」直言雖然不拍AV，但還是會發行寫真集，要粉絲好好期待。
三上悠亞2009年3月加入偶像女團SKE48，以藝名「鬼頭桃菜」出道；但在2013年跟前傑尼斯偶像手越祐也傳緋聞，她因此被業界封殺，雖然在隔年退團，三上悠亞仍抱有星夢，決定以「新鮮猛料」博取大眾關注，2015年宣布改名三上悠亞轉行當AV女優，她一脫成名獲封「暗黑天后」，拍了8年多後，三上悠亞於2023年8月16日30歲生日當天引退成人產業，現為YouTuber、經營服飾與賣化妝品、內衣、生活用品。
雖然三上悠亞退出成人產業，外傳她仍會加盟香港製作的三級片《一路向西2 東京AV攻略》，將與引退的相澤南，現役女優波多野結衣、村上悠華等人飆戲。雖然她在3月來台出席內衣活動時，面對媒體詢問拍攝細節三緘其口；但相澤南日前已大方跟台灣記者證實消息，她也確定會跟三上悠亞尬戲，不過該片尚未開拍，詳細資訊有待日後官方公告。