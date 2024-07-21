這就是嘟嘟的球！潘威倫投球好熟悉　高志綱想起當年統一獅三連霸

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明星賽第二戰的5局下，潘威倫登板投球，高志綱蹲捕，面對打者劉基鴻，先搶下1顆好球，接著劉基鴻瞄準第2球出手，打成三游間滾地球，在一壘前被刺殺出局，潘威倫、高志綱這對「護國」經典搭擋也在抓下第一個出局數後退場。
回憶起那個當下，潘威倫表示：「其實心裡面有回到以前跟他搭配的時候，感覺只要是他接球就會覺得很放心。」兩人在投球前相互交談了一陣子，潘威倫解釋道：「我們就在討論，等下要怎麼投啊，要用什麼球種，覺得當下那個時間就好像回到之前，兩個有大概聊一下，想說可能就用直球或滑球就好。」
一心想著把球接好 瞬間回憶起三連霸
另一方面，談到潘威倫投球的瞬間，高志綱說道：「接到瞬間就覺得這是嘟嘟的球，投出來就是很熟悉的感覺，那個球進壘的角度、位移，在這個年紀還可以把球控的這麼好，真的是個很厲害的投手。」
雖然上場時面帶笑容，但高志綱說：「雖然只有兩顆球，但我覺得這兩顆球對他來說意義很重大，為了讓他在明星賽可以留下一個，更漂亮更完美的ending，所以我就想說我一定要把他接好。」
談到有沒有回憶起什麼畫面，高志綱笑說：「腦袋有一瞬間想到2009年統一獅三連霸的最後一場，他投出再見三振的畫面，但是丟回去瞬間，又只想著要把球接好。」