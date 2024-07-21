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這就是嘟嘟的球！潘威倫投球好熟悉　高志綱想起當年統一獅三連霸

▲將在今年季後引退的統一7-ELEVEn獅「嘟嘟」潘威倫，在生涯最後一次明星賽登板投球，昔日搭擋高志綱特別上場蹲捕，兩人不約而同都說感覺很熟悉。（圖／林柏年攝）
▲將在今年季後引退的統一7-ELEVEn獅「嘟嘟」潘威倫，在生涯最後一次明星賽登板投球，昔日搭擋高志綱特別上場蹲捕，兩人不約而同都說感覺很熟悉。（圖／林柏年攝）

記者林之越/台北報導

今（21）日在台北大巨蛋進行的中職明星賽第二戰，堪稱是史上最扯的明星賽。比賽5局下，明星隊派出將在今年季後引退的統一7-ELEVEn獅「嘟嘟」潘威倫登板投球，更破天荒的換上昔日「護國」投捕搭擋的退役捕手高志綱上場蹲捕雖然潘威倫只投了2球，但成功抓下一個出局數，為明星賽最後一舞完美作結。賽後兩人個別接受訪問，不約而同都感嘆是很熟悉的感覺，潘威倫稱讚只要是他接球就會很安心，而高志綱則是說接到球的時候，就感覺「這就是嘟嘟的球」，更回憶起2009年兩人合力為統一獅拿下三連霸的一幕

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討論配球湧回憶　有他在就很安心

明星賽第二戰的5局下，潘威倫登板投球，高志綱蹲捕，面對打者劉基鴻，先搶下1顆好球，接著劉基鴻瞄準第2球出手，打成三游間滾地球，在一壘前被刺殺出局，潘威倫、高志綱這對「護國」經典搭擋也在抓下第一個出局數後退場

回憶起那個當下，潘威倫表示：「其實心裡面有回到以前跟他搭配的時候，感覺只要是他接球就會覺得很放心。」兩人在投球前相互交談了一陣子，潘威倫解釋道：「我們就在討論，等下要怎麼投啊，要用什麼球種，覺得當下那個時間就好像回到之前，兩個有大概聊一下，想說可能就用直球或滑球就好。

▲統一7-Eleven獅投手潘威倫，在明星賽第二戰的5局上登板投球，明星隊換上退役捕手高志綱，復刻往日的經典投捕組合。（圖／NOWnews資料照，統一獅提供）
▲統一7-Eleven獅投手潘威倫，在明星賽第二戰的5局上登板投球，明星隊換上退役捕手高志綱，復刻往日的經典投捕組合。（圖／NOWnews資料照，統一獅提供）
一心想著把球接好　瞬間回憶起三連霸

另一方面，談到潘威倫投球的瞬間，高志綱說道：「接到瞬間就覺得這是嘟嘟的球，投出來就是很熟悉的感覺，那個球進壘的角度、位移，在這個年紀還可以把球控的這麼好，真的是個很厲害的投手。」

雖然上場時面帶笑容，但高志綱說：「雖然只有兩顆球，但我覺得這兩顆球對他來說意義很重大，為了讓他在明星賽可以留下一個，更漂亮更完美的ending，所以我就想說我一定要把他接好。」

談到有沒有回憶起什麼畫面，高志綱笑說：「腦袋有一瞬間想到2009年統一獅三連霸的最後一場，他投出再見三振的畫面，但是丟回去瞬間，又只想著要把球接好。」


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