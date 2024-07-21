影／王建民還原明星賽亂鬥內幕！砸到陳金鋒心想：要打電話道歉
中職明星賽在台北大巨蛋的第二戰，堪稱史上最罕見也最獨特的一戰，比賽進行到9局下，眼看只剩下最後一個出局數。中華隊投手教練王建民，卻驚喜站上投手丘投球，接連對決洪一中、陳金鋒還有彭政閔，上演了一場「上古神獸亂鬥」。有趣的是，王建民不慎對陳金鋒投出觸身球，賽後透露當下心境，只想著要好好打電話道歉，並且還原了明星賽大亂鬥當下的內幕。
記者林之越/台北報導
控球失準砸鋒總 建仔心想完蛋了
王建民在被洪一中敲出安打後，面對陳金鋒的首球，卻不小心投出觸身球。賽後有媒體詢問王建民，那球是否是故意的，王建民回答道：「沒有啊，怎麼敢！為真的太久沒丟了，然後又是封閉式的，現在出手點都不一樣。」
並坦言丟到陳金鋒的那一刻，自己心裡想著：「完蛋了，等一下再打電話給他，要跟跟他說，對不起，丟到你，真的不好意思。」除了洪一中敲出安打外，彭政閔也敲出二壘安打，王建民表示不意外，並稱：「他應該要比這個更大力，還可以打更遠。」
看到洪總上場 只好也上場
最後，王建民也透露9局下的大亂鬥始末，「因為我想說九局快結束了，應該沒什麼事了，結果曾豪駒就說，如果洪總上你就要上去了。」並坦言：「如果洪總沒上去我應該就沒上去，也謝謝洪總，讓我有這個體會，感覺也是滿好的。」