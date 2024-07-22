2024漫博亮點搶先看！《蔚藍檔案》金用河、《無職轉生》聲優來台

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日本人氣動漫《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》在今年4月份播出第二季後半篇章，高潮迭起的劇情也讓全球粉絲還沉浸在其中，動畫官方也已經宣布第三季製作確定。
動畫代理商木棉花更在今年漫畫博覽會邀請到《無職轉生》男主角「魯迪烏斯．格雷拉特」聲優內山夕實小姐與女主角「希露菲葉特」聲優茅野愛衣小姐，一連兩天在漫博會舞台上與粉絲舉辦見面會，暢談動畫配音的心路歷程。
第一場見面會：
時間：2024年7月27日（六）12:30-14:00
第二場見面會
時間：2024年7月28日（日）12:30-14:00
地點：皆為漫博Ａ舞台(台北世貿展覽一館)
《蔚藍檔案》人氣總監來台灣！金用河將暢談遊戲開發
老師集合！人氣手遊《蔚藍檔案》將於 7 月 25 日至 7 月 29 日參加今年的漫畫博覽會，並在7 月 26 日下午 2 點 30 分於A舞台舉辦「開發團隊見面會」，屆時高人氣總監金用河與開發團隊都會親臨現場，暢談遊戲開發的走向，並為老師（玩家）們簽名。
蔚藍檔案見面會：
時間：2024年7 月 26 日（五）14:30
地點：漫博Ａ舞台(台北世貿展覽一館)
2024夏季橘子嘉年華登陸漫博！新楓之谷、波拉西亞戰記發海量獎勵
除了蔚藍檔案之外，2024夏季橘子嘉年華「造夢橘製所」也將登陸今年漫畫博覽會，高人氣遊戲如《新楓之谷》、《波拉西亞戰記》等，只要在現場完成指定任務，即可獲得超豪華的限定虛寶與精美週邊，完整活動一次看。
📍2024 夏季橘子嘉年華 造夢橘製所
活動官網：https://bean.fun/AUCcx
線上活動：即日起至 2024 年 7 月 24 日（三）
線下展區：2024 年 7月 25 日（四）至 7 月 29 日（一）
活動地點：台北世貿展覽一館（台北市信義區信義路五段5號）