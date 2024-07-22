自在愜意享受法式食尚　Hâo Labo味藝法式小館夏季菜單登場

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沈峰誼以法式烹調技藝為基底，巧妙地帶入親切的台灣元素，挑選時令在地食材，搭配進口優質材料。他表示，有很多吃遍世界各地美食的企業老闆及老饕告訴他：「原形食物的天然美味最能感動味蕾、撫慰心靈。」對此，他十分認同。
沈峰誼說：「與其花時間雕琢料理的外觀，不如把每一個食材做最穩妥的烹調，再透過食材與食材串聯組合，呈現最完美的料理滋味。」
Hâo Labo 味藝法式小館這一季的夏季菜單，開胃菜--鮑魚/綠竹筍/百香果優雅地打開整個套餐的序曲。冷盤副菜--黑羽雞肉/南法燉菜，紅黃甜椒、櫛瓜茄子等蔬菜處理後，以法式油醋醬拌勻，口感滑潤清甜繽紛，黑羽雞腿肉質地柔嫩，搭配綜合香草或燉菜入口，趕走夏日黏膩的暑氣。
兩道海鮮前菜更令人驚艷，市場鮮魚/絲瓜/莧菜，不做作的擺盤視覺清爽，以蛤蜊絲瓜做搭配，給人一種親切的家常滋味，一旁青綠的莧菜泥拌了蛤蜊湯汁，搭配新鮮海魚品嚐，滋味鮮美爽朗。鳳梨/椰奶/海鮮/義大利米則是南洋風味。
麵包則是餐廳自製，這一季兩款麵包挑選烤焙彈性佳的熊本麵粉製作，加了馬鈴薯的法國麵包，飽水質地Q彈耐嚼；另一款為台灣蜂蜜鮮奶吐司。
夏季套餐的主菜多有種選擇，價格從1,880元起，主菜包括屏東六堆黑豬/芥末籽醬，高地和羊/香草/咖哩，巴西龍蝦/普羅旺斯醬汁，特級美國牛小排/季節時蔬等各類主菜可供選擇。