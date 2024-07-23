不斷更新／凱米襲台！24日停班停課最新資訊　台南市宣布放颱風假

直擊／防颱搶購潮！全聯「猛開4結帳檯」仍排爆　2商品比青菜搶手

▲《NOWnews》記者直擊全聯門市，約傍晚6點開始，信義區全聯門市4個結帳台全開，仍無法快速疏散結帳人潮，現場排起長長人龍。（圖／記者張嘉哲攝）
▲《NOWnews》記者直擊全聯門市，約傍晚6點開始，信義區全聯門市4個結帳台全開，仍無法快速疏散結帳人潮，現場排起長長人龍。（圖／記者張嘉哲攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風海陸警持續發布，颱風持續增強、暴風圈擴大，預估明（24）日深夜登陸台灣，民眾為了做好充足的防颱準備，今（23）日市場、全聯都湧現搶購潮，《NOWnews》記者直擊全聯門市，約傍晚6點開始，信義區全聯門市4個結帳台全開，現場仍排起長長人龍，而實際走訪兩間全聯門市，最搶手的並不是葉菜類，而是泡麵以及冷藏肉，架上不僅銷售一空，還有民眾動手拆開門市來不及補貨的泡麵庫存。

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凱米颱風有機會成為今（2024）年首個登陸於臺灣的颱風，民眾也陸續開始搶囤防颱物資，《NOWnews》記者實際在下午3時走訪全聯，由於還未迎來下班人潮，雖然沒有人潮大爆發，但相較於一般平日目測約有近2倍顧客，而架上最搶手的可不是葉菜類，反而是泡麵以及冷藏肉，未到下班時間的高峰期，生鮮豬肉、雞肉就已經所剩無幾，而葉菜類則還有約7成的貨量。

▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（23）日下午，景美全聯葉菜類還有約7成的貨量。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲架上最搶手的可不是葉菜類，反而是泡麵以及冷藏肉，未到下班時間的高峰期，生鮮豬肉、雞肉就已經所剩無幾。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲架上最搶手的可不是葉菜類，反而是泡麵以及冷藏肉，未到下班時間的高峰期，生鮮豬肉、雞肉就已經所剩無幾。（圖／記者鍾怡婷攝）
到了晚間18時的下班高峰期，信義區林口街全聯從平時僅開2個結帳櫃檯，到火力全開一次4個結帳台服務，仍無法快速疏散現場人潮，記者實測結帳約要排隊20分鐘上下，而除了葉菜類商品，現場最搶手的仍是泡麵以及冷藏肉品，甚至連擺放在推車上，來不及上架的泡麵庫存，也被現場民眾自主開箱搶購。

全聯則表示「因應凱米颱風，全聯蔬果增加一倍備貨量，也推出多款優惠，方便民眾準備物資」目前全聯門市營業時間並無異動，不過全聯也說明「各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先」。

▲全聯泡麵（圖／記者張嘉哲攝）
▲凱米颱風來勢洶洶！全聯泡麵貨架幾乎搶購一空。（圖／記者張嘉哲攝）
▲全聯泡麵（圖／記者張嘉哲攝）
▲防颱搶囤物資，全聯泡麵熱銷到來不及補貨，現場民眾動手直接拆箱選購。（圖／記者張嘉哲攝）
此外，民眾搶買防颱物資，今（23）日傳統市場也出現搶菜人潮，鄰近中午時段直擊市場，綠色蔬菜幾乎搶購一空。新莊公有市場菜販廖炯程透露，葉菜類價格由於高溫收成不佳，價格原先就已經連續高漲兩個禮拜，葉菜類由每斤30元至50元，已經飆漲到每斤60元至70元，今日海陸警發布後，再加上晚間雨勢若變大，預估明（24）日還有一波搶買人潮，菜價應該還會再上揚。

也建議民眾若是考量葉菜類價格高，可以選擇購買豆芽菜、菇類、根莖類等蔬菜，像是胡瓜、蘿蔔、馬鈴薯等保存時間較長，而豆芽菜、香菇等是在工廠內種植，不需要陽光跟土，受到天氣影響較小。

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