下半年房市要注意了！專家曝政府9月露「1手段」 將擴大衝擊市場
去年8月新青安政策上路以來，至今因股市熱帶動財富效應、加上許多首購族進場看屋、買房，且景氣有復甦趨勢，確實帶動一股房市買氣，但後續也衍生出用新青安炒房或出租等問題，然而看似熱絡的房市，今年6月六都買賣移轉棟數數據，卻月減1成多，年增幅也趨緩。住展雜誌發言人陳炳辰認為，市場已熱了一陣子，且房價走高，也會使得買氣緩一緩，下半年要注意是否有「較大動作的房市政策」，若政府有動作，衝擊層面可能擴大。
家庭消費中心/綜合報導
陳炳辰表示，因為房市有些過熱，市場也偏向賣方市場，買方確實需要冷靜一下。而展望今年下半年房市，陳炳辰表示，目前並沒有看到太多利空，8月份還有台商資金解禁，可能出現購置不動產的購屋潮，難以判斷房市有走弱的可能。
另外，他指出，必須觀察9月的央行理監事會議，是否有大動作的房市政策，或是如今公股銀行對於新青安的檢討聲浪，是否會擴及到民間銀行的房貸政策緊縮等更進一步的房市抑制措施，則將使房市衝擊力道加大。
陳炳辰認為，目前房市走熱，政府各相關部會應會持續關注房市的發展，就看是不是會進一步有調控措施，否則當前屬於於賣方市場，氣焰仍是旺盛，市場趨緩可能僅是一時短暫性表現，後續可能又會再次升溫。
住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，今年房市政策應該會偏向溫和，但要注意部分區域房價已在高檔。低總價搭配新青安貸雖吸引首購族，為自住為主的市場帶來買氣，但總價不變、單價上漲的狀況，將直接挑戰買方實際需求，下半年還能否支撐買氣，考驗買方的實力。
徐佳馨提醒消費者，今年下半年適逢全球大選年，政經變數增加，資金情況必須再觀察，也會影響房地產市場。