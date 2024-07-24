房市／全台屋齡創新高　信義房屋：老宅翻修三件事先做

凱米颱風來襲！宜蘭友愛百貨降磁磚雨　結構技師：台灣老毛病難解

▲凱米颱風來襲，宜蘭「友愛百貨」傳出磁磚掉落事件。（圖／翻攝自臉書）
▲凱米颱風來襲，宜蘭「友愛百貨」傳出磁磚掉落事件。（圖／翻攝自臉書）

記者陳韋帆/綜合報導

氣象署預估凱米颱風中心今（24）日從東部登陸，而宜蘭昨日晚間就感受到風雨，舊城東路的友愛百貨，就發生磁磚掉落事件。知名結構技師戴雲發接受《NOWnews 》訪問指出，「台灣老屋多，建物大多有貼磁磚的習慣，且海島氣候潮濕，加上近日烈日曝曬，磁磚掉落已是難解的老毛病。」

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據了解，宜蘭友愛百貨於今日清晨約5時，突然傳出「蹦」一聲巨響，周邊居民出外查看後，發現友愛百貨外牆磁磚出現掉落事件，警方獲報後已派員現場交管，開放單線雙向通行，提醒路過人車小心通行。

▲宜蘭第一間百貨公司「友愛百貨」傳出磁磚掉落事件，目前僅開放單線雙向通行。（圖／翻攝自臉書）
▲宜蘭第一間百貨公司「友愛百貨」傳出磁磚掉落事件，目前僅開放單線雙向通行。（圖／翻攝自臉書）
友愛百貨為宜蘭聞人林昭文興建，也是宜蘭第一間百貨公司

林昭文年輕時曾遠赴阿拉伯創業開設餐廳，規模最高曾達40間店，隨後帶著百億資產返鄉，開設宜蘭第一家百貨公司「友愛百貨」，約18年前，愛妻如他，還買下與妻子的初戀地，興建「榮梓博物館」，也就是現在宜蘭知名的的「阿拉伯宮」，台灣阿拉伯王的名聲也在當地迅速傳開。

戴雲發表示，台灣老屋相當多，屋齡逾30年數量已破450萬戶，且大多有「貼磁磚」習慣，年久失修，加上陽光曝曬下冷熱變化大，就很容易出現外牆剝落問題，導致磁磚，水泥外牆掉落事件經常傳出，儼然已成為颱風季節的「不定時炸彈」！

他進一步說明，台灣早期施工，習慣相較國外繁多，工序越多，接合點也越多，容易因不慎出現瑕疵，還有貼磁磚習慣，加上地震、老屋、氣候潮溼等問題，更容易造成鋼筋生鏽膨脹，也就是俗稱的「澎共」，結果就會造成磁磚掉落。

而最容易發生「磁磚掉落」的時間點，包括「颱風、地震」前後，還有氣溫驟降、驟升之時，因熱漲冷縮，導致磁磚變形、掉落，可以說是台灣的老毛病了，甚至2015年北市忠孝東路曾發生60公斤花崗岩石掉落意外，造成1死1傷，不可不防。

他還提到，磁磚掉落砸人，建物所有權人或管委會，將揹負刑、民事官司，若建物有疑慮，建議可透過各地方政府皆有檢測、修繕等補助，向地方政府申請老屋檢測，防範意外於未然。

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