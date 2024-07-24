快訊／郭阜林驚天交易轉戰台鋼雄鷹！統一獅領隊蘇泰安獻上祝福

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【2024/7/24 賽務部】
台鋼球團於7月24日依規定正式通知聯盟：台鋼球團以金錢交易方式與統一7-ELEVEn球團郭阜林選手完成交易。聯盟審核後公告交易生效。
郭阜林轉戰台鋼 統一獅獻上祝福
郭阜林過去曾在南英商工畢業後前往洋基隊，生涯都在小聯盟，他去年還是二軍全壘打王，但是今年獅隊人才不少，所以他沒有機會，如今到了台鋼，他可能會天天先發出賽。
郭阜林在2009年跟紐約洋基隊正式宣布簽約，郭阜林是繼王建民之後，第二位加盟洋基的台灣選手，推估簽約金20萬美元左右（約新台幣643萬元），也3再加上在台體彈性修讀6年的學費。
2013年12月27日，郭阜林遭紐約洋基隊釋出，2015年他參加中職選秀，被獅隊以第七指名選中，統一獅球團當時公布合約為激勵獎金超過50萬元、9萬元月薪。
2019年獅隊跟郭阜林簽下三年複數合約，其中僅公布新球季月薪為26萬元，後兩年將依照成績來設定標準並進行調整，2020年他發生酒駕事件，於休假期間騎車酒駕被驗出酒測超標，主動告知球隊後，遭到懲罰性調度下放二軍禁賽2個月附加處分；且於14日遭到聯盟處以禁賽2場、罰款3萬元之懲處。
郭阜林今年一軍只有出賽9場，1轟，打擊率1成48，而他在二軍出賽31場，打擊率3成75，6轟，24打點。
統一獅表示， 今年六月底中職選秀會後，台鋼雄鷹主動與統一 7-ELVEEN 獅洽談選手交易事宜，雙方交涉過程中曾討論到以選手交易模式尋求彼此戰力能夠各取所需有所提升，但經過數次意見交流後，今日雙方達成共識，台鋼雄鷹買斷郭阜林選手合約，球隊也與郭阜林詳談，並了解其個人意願。
統一獅總經理蘇泰安表示:「感謝台鋼雄鷹對於郭阜林的期待，目前郭阜林在獅隊一軍的出賽空間有限，經過與教練團審慎評估後，達成此交易案，期許郭阜林選手到新的環境能夠把握機會證明自己，也非常感謝郭阜林在獅隊期間的努力與貢獻，希望他到新的球隊一切都能順利。」