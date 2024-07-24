台鋼原本想交易投手！最後選擇強打郭阜林 球團攜手面對酒駕過往
郭阜林台鋼背號藏寓意！中職台鋼雄鷹球團今（24）日宣布，以現金轉隊費，向統一7-ELEVEN獅球團交易來郭阜林選手，而轉戰新球隊後，郭阜林也換上新背號59號。台鋼領隊劉東洋受訪時坦言，59號取自諧音「無酒」，表示球團在延攬郭阜林後，也必須概括承受他的過往，因此選擇這個背號，希望能夠時時刻刻作為謹惕。台鋼雄鷹表示，原本的確有想過要找投手，但是最後各隊都缺人，所以才轉向找打者。
記者林之越/綜合報導
2020年犯下酒駕大錯 新背號時刻警惕
郭阜林在2019年和獅隊簽下三年複數合約，但卻在2020年的休假期間，騎車酒駕上路，結果被驗出酒測超標，主動告知球隊後，遭到懲罰性調度下放二軍禁賽2個月附加處分；且後續遭到聯盟處以禁賽2場、罰款3萬元之懲處，當時也引起不少批評聲浪。
有媒體問到新背號59號的原因，領隊劉東洋主動提起：「選59號的原因，其實就是球團想正面的，面對他以前酒駕的問題，畢竟他之前犯下這個錯，經過這幾年以來，也是蠻認真的在反省這件事情。」
劉東洋解釋道，既然將郭阜林交易來台鋼，那麼球團也必須承受他的過去，59號象徵諧音的「無酒」，就是球團希望讓郭阜林作為警惕，時刻記取教訓，避免再犯相同的錯誤。
台鋼球團透露，原本想要補強投手，但是各隊都也缺人，不太可能放手，在牛棚深度跟投手戰力無法增加狀況下，選擇轉向打者。
以打者的狀況來看，郭阜林是獅隊二軍全壘打王，打擊率3成75，台鋼要補強強打者，郭阜林可守一、三壘，有機會跟張肇元、施子謙、等獅隊前隊友相見歡。