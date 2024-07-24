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台鋼原本想交易投手！最後選擇強打郭阜林　球團攜手面對酒駕過往

▲統一獅郭阜林2020年因酒駕被聯盟禁賽2場、罰款3萬，球團內部嚴懲，祭出兩個月禁賽，並處以數十萬罰款，如今轉戰台鋼雄鷹，背後也藏有謹惕的寓意。（圖／NOWnews資料照，記者林調遜攝）
▲統一獅郭阜林2020年因酒駕被聯盟禁賽2場、罰款3萬，球團內部嚴懲，祭出兩個月禁賽，並處以數十萬罰款，如今轉戰台鋼雄鷹，背後也藏有謹惕的寓意。（圖／NOWnews資料照，記者林調遜攝）

記者林之越/綜合報導

郭阜林台鋼背號藏寓意！中職台鋼雄鷹球團今（24）日宣布，以現金轉隊費，向統一7-ELEVEN獅球團交易來郭阜林選手，而轉戰新球隊後，郭阜林也換上新背號59號。台鋼領隊劉東洋受訪時坦言，59號取自諧音「無酒」，表示球團在延攬郭阜林後，也必須概括承受他的過往，因此選擇這個背號，希望能夠時時刻刻作為謹惕。台鋼雄鷹表示，原本的確有想過要找投手，但是最後各隊都缺人，所以才轉向找打者。

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▲統一獅表示， 今年六月底中職選秀會後，台鋼雄鷹主動與統一 7-ELVEEN 獅洽談選手交易事宜，雙方交涉過程中曾討論到以選手交易模式尋求彼此戰力能夠各取所需有所提升，但經過數次意見交流後，今日雙方達成共識，台鋼雄鷹買斷郭阜林選手合約，球隊也與郭阜林詳談，並了解其個人意願。（圖／統一獅提供）
▲統一獅表示， 今年六月底中職選秀會後，台鋼雄鷹主動與統一 7-ELVEEN 獅洽談選手交易事宜，雙方交涉過程中曾討論到以選手交易模式尋求彼此戰力能夠各取所需有所提升，但經過數次意見交流後，今日雙方達成共識，台鋼雄鷹買斷郭阜林選手合約，球隊也與郭阜林詳談，並了解其個人意願。（圖／統一獅提供）
2020年犯下酒駕大錯　新背號時刻警惕

郭阜林在2019年和獅隊簽下三年複數合約，但卻在2020年的休假期間，騎車酒駕上路，結果被驗出酒測超標，主動告知球隊後，遭到懲罰性調度下放二軍禁賽2個月附加處分；且後續遭到聯盟處以禁賽2場、罰款3萬元之懲處，當時也引起不少批評聲浪

有媒體問到新背號59號的原因，領隊劉東洋主動提起：「選59號的原因，其實就是球團想正面的，面對他以前酒駕的問題，畢竟他之前犯下這個錯，經過這幾年以來，也是蠻認真的在反省這件事情。」

劉東洋解釋道，既然將郭阜林交易來台鋼，那麼球團也必須承受他的過去，59號象徵諧音的「無酒」，就是球團希望讓郭阜林作為警惕，時刻記取教訓，避免再犯相同的錯誤

台鋼球團透露，原本想要補強投手，但是各隊都也缺人，不太可能放手，在牛棚深度跟投手戰力無法增加狀況下，選擇轉向打者。

以打者的狀況來看，郭阜林是獅隊二軍全壘打王，打擊率3成75，台鋼要補強強打者，郭阜林可守一、三壘，有機會跟張肇元、施子謙、等獅隊前隊友相見歡。


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