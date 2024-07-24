郭阜林坦言心情很複雜！感謝統一獅迷包容 轉戰台鋼盼寫百轟紀錄
郭阜林坦言心情很複雜！台鋼雄鷹球團今（24）日宣布透過現金交易，換來統一7-ELEVEN獅球團的郭阜林選手，且根據台鋼領隊劉東洋回應的合約資訊，參考中職擴編選秀價格，約會落在300萬元以上。記者會中，郭阜林坦言心情很複雜，畢竟效力了10年，且要離開自己的家鄉台南，也很感謝獅迷一路以來包容自己好的、不好的行為，並在轉戰台鋼後，定下完成生涯百轟的目標。
記者林之越/綜合報導
曾奪冠無遺憾 感謝獅迷包容
當媒體問到轉隊時的心情感受，郭阜林說：「在統一也10年了，而且台南是自己的家鄉，有很多回憶和情感，但因為有更多的舞台機會，或許來到台鋼是個很大的機會，所以想要好好把握這個時機發揮。」
談起為統一效力的十年，郭阜林認為沒有留下什麼遺憾，因為很榮幸有參與拿到總冠軍，現在來到台鋼，一樣希望可以為球隊拿下一個總冠軍。同時，以個人的目標來說，則是希望能達成生涯百轟的里程碑，目前達標還有28轟。
對於過去在獅隊的球迷，郭阜林坦言：「心情很複雜，感謝獅迷10年來的支持，包容我有好的、不好的一些行為，我也都虛心接受，人生也沒有幾個10年，不論你們有沒有繼續支持我，都希望可以繼續為中職這個聯盟、這6支球團繼續加油。」