颱風天麥當勞買一送一！珍奶冰炫風開賣　得來速熟客券送大麥克

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最新麥當勞APP全球版本週6大優惠券，即日起至7月24日，單點「蛋捲冰淇淋買一送一」，划算消暑優惠最後一天必吃；即日起至7月28日，早餐「單點火腿蛋堡送薯餅」、「買超值全餐送小薯」；7月26日至7月28日「買超值全餐送4塊麥克雞塊」。本週7月26日前晚間18:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」都「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
📌颱風天麥當勞開吃「珍珠奶茶冰炫風」
麥當勞今颱風天全新開吃「珍珠奶茶冰炫風」，選用精品台茶十八號揉合阿薩姆紅茶，搭配濃郁奶香冰淇淋與香酥卡滋脆片、最後再淋上Q彈茶香珍珠；記者實際試吃「珍珠奶茶冰炫風」，茶香濃郁的冰裡吃得到酥脆口感，珍珠咬起來確實是QQ的、沒有硬掉或軟爛問題，豐富層次表現很不錯，即日起至9月3日（或售完為止）限量開吃囉。
📌麥當勞「搖搖薯條免費升級」！推薦蔥辣超爽夠味
睽違21年回歸的麥當勞「搖搖薯條」，一次推出和風「海苔風味」及辛香「蔥辣風味」，附上蔡依林手繪的限定圖騰包裝，即日起至8月6日（或售完為止）正式開賣，「搖搖薯條」單點69元；購買經典配餐，選大薯即可「免費升級搖搖薯條」，海苔／蔥辣風味搖搖粉擇一，提醒大家，此優惠不適用於外送平台。
📌集滿3張麥當勞得來速熟客券「免費吃大麥克」
7月暑假麥當勞還回歸得來速熟客券，集滿3張可以「免費吃大麥克」！即日起至7月30日，至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得「熟客券」乙張；集滿3張可於下次至得來速消費時，出示並「免費兌換大麥克」乙個（兌換期間自即日起至8月5日止），限定得來速窗口購餐優惠；不得更換或加價升級其他產品、兌換現金、使用得來速貴賓卡或與其他優惠合併使用。
📌必勝客「買一送一」應援優惠
必勝客除了悄悄在統一超商7-11開賣，為了應援奧運，打造獨家「香菜一整圈」的五色芝心環，搭配金牌造型披薩開吃「必勝五環奪金饗宴」。還祭出應援優惠4款「買一送一」，爽吃酥炸鱈魚圈、麻糬QQ球、蒜香軟法、巧克力冰藏起司塔都半價，最低49元起。另有「起司咔滋餅＋可樂」特價69元、點購紙包飯麵直接送單片起司咔滋餅、日韓應援套餐599元等優惠。
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