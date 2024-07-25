凱米停班課就想吃披薩！必勝客「買一送一」防颱優惠券：下殺49元

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颱風天待在家就想吃披薩，除了有最新幫奧運應援的「必勝五環奪金饗宴」開吃香菜一整圈，再幫大家掌握必勝客「買一送一」防颱優惠券！共有4款餐點都半價，下殺49元起爽吃酥炸鱈魚圈、麻糬QQ球、蒜香軟法、巧克力冰藏起司塔，份量直接變雙倍；日韓披薩應援套餐599元、Hot拼盤經典餐999元等。另外還有「起司咔滋餅＋可樂」特價69元、點購紙包飯麵直接送單片起司咔滋餅優惠。
📌麥當勞本週最新優惠券！免費送小薯、4塊麥克雞塊
麥當勞最新開賣珍珠奶茶冰炫風、搖搖薯條，快收麥當勞APP全球版本週優惠券，即日起至7月28日，早餐「單點火腿蛋堡送薯餅」、「買超值全餐送小薯」；7月26日至7月28日「買超值全餐送4塊麥克雞塊」。本週7月26日前晚間18:00～21:00限定超省晚餐，繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」都「特價99元」百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。
而且7月暑假麥當勞還回歸得來速熟客券，集滿3張可以「免費吃大麥克」！即日起至7月30日，至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得「熟客券」乙張；集滿3張可於下次至得來速消費時，出示並「免費兌換大麥克」乙個（兌換期間自即日起至8月5日止），限定得來速窗口購餐優惠；不得更換或加價升級其他產品、兌換現金、使用得來速貴賓卡或與其他優惠合併使用。
再次提醒大家，今25日因凱米颱風停班停課，影響速食餐廳皆不外送，麥當勞、必勝客等6大速食營業時間機動調整，尤其漢堡王全台街邊門市2點前暫停營業；而星巴克「全台買一送一」，但手搖飲料店一沐日雙北全沒開，可不可、茶魔、Mr.Wish都部分店休，建議民眾出門前先行確認餐廳營運狀況，避免外頭風雨過大還白跑一趟。
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