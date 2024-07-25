奧運足球／以色列迎48年來首戰！巴黎警方不敢大意、出動千名維安

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以色列國家足球隊睽違48年再度重返奧運舞台，本屆預賽則被分在D組，稍早首戰他們對上非洲國家馬利，最終雙方戰成1：1平手。而由於以巴衝突戰火尚未停歇，以色列在加薩的軍事行動持續引發抗議，以色列國家隊的相關賽事可能遭遇有心人士攻擊。法國警方對此不敢大意，只怕一個不小心就釀成衝突，因此出動了千名警力到場坐鎮，最終這場比賽則是平安落幕，不過當地警方仍有半個月的時間要維持高度警戒。
根據外媒《路透社》報導，以色列與馬利這場比賽，由於馬利過去曾被法國殖民關係，目前在法國當地有大量的馬利僑民，讓馬利此戰算是具有半主場的氣勢。而此戰賽前雖然場外的氣氛略顯緊張，還有人穿著寫有「自由巴勒斯坦」的T恤，但後來也有相關工作人員上前勸說，最終比賽場內也沒有發生嚴重衝突。
而本屆巴黎奧運是否讓以色列出賽，事實上也掀起不少討論，法國部分左派政治人物則呼籲禁止以色列選手參加奧運，如同俄羅斯2022年入侵烏克蘭，俄羅斯與白俄羅斯選手被剝奪以國家代表身分參賽的權利。不過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稍早則表示：「我們國家歡迎以色列選手。他們（以色列選手）必須能夠代表自己的國家參賽，因為奧林匹克運動已經決定了此點，法國有責任為他們提供相關的安全保護。」
避免遭趁機攻擊 以色列選手奧運期間專人護送
報導最後則指出，為了預防球迷失控或有心人士趁機攻擊，法國在以色列國安局支援下，部署了約1000名警力，巴黎西區的王子公園體育場（Parc des Princes）周遭也進行道路管制，在體育場幾公里遠外就拉起了警戒線。根據當地官員表示，以色列選手本屆奧運期間往返賽場，都會有特警護送，全天候24小時保護選手們的生命安全，以防止出現意外。
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