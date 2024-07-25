新竹「天坑建案」效應！他曝不信邪慘痛經歷　轟存錢買房不為神蹟

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而網友也分享搬進去後的慘況，「地磚開始裂。那時竹北的人都會說磁磚裂很正常啦，熱漲冷縮就會裂啦，新竹風大會裂啦...好吧，我認了。然後，隔壁同樣是豐邑的建案開始破土動工，結果每多蓋一層樓，我的牆壁就多了一道裂縫。再過不久，地磚也不演了，直接翹起來，邊緣之鋒利，以致我認真評估在家裡放三角錐避免受傷。還好後來找到一條厚毯子先蓋住應付。」
這段經歷讓網友無奈表示，中間當然有找建商工班來評估等等，但因為諸多考量，我還是決定搬家，而且對豐邑的建案從此避而遠之，再也不敢碰了。有了這次經驗，我每次看到那句「主是平安，耶穌愛你」，就渾身雞皮疙瘩。他說：「我不敢妄論耶穌愛不愛我，我只希望建商能多愛住戶一些。大家辛苦存錢買房子，不是為了彰顯神蹟吧。」貼文引發討論。
針對豐邑建設的糾紛，時代力量特別整理這30年來的行為，並指出豐邑建設不僅於2020年擅改「豐采520」建案的設計，影響附近居民安全，還在2021年、2022年，二度送喜來登餐券至縣長官邸。
時代力量怒批，豐邑建設持續以偷工減料、逃避環評等方式，危害當地居民的生活安全，多次發生天坑事件，仍未痛定思痛，反而不斷重蹈覆轍，漠視人命。更令人震驚的是，楊文科利用職權，多次干涉環保和建設審查程序，協助豐邑建設逃避法律的約束，使建案成功繞過環評限制。
針對天坑建案被指有安全疑慮，豐邑機構強調，企業秉持著安全第一的原則，此案前後委由超過五家之第三方單位進行各項不同之鑑定，確保基地本身、周邊安全、鄰房均是安全無虞。豐邑機構非常重視每位客戶的擔憂，並一直將客戶的安全與信任放在首位。由衷期盼大家勿被有心人士利用片段不完整之資訊所誤導，造成大眾不必要的恐慌與擔心。