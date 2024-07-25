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新竹「天坑建案」效應！他曝不信邪慘痛經歷　轟存錢買房不為神蹟

▲新竹「天坑建案」後續引發討論，有過來人曝不信邪買房的慘痛經歷。示意圖，無關本新聞。（示意圖／591房屋交易網提供）
▲新竹「天坑建案」後續引發討論，有過來人曝不信邪買房的慘痛經歷。示意圖，無關本新聞。（示意圖／591房屋交易網提供）

家庭消費中心/綜合報導

爭議不斷的「豐邑建設」在竹北一帶有不少基地，除了「豐采520」天坑案，被查出2015年的建案「浩瀚一品」也曾出現坍塌意外。日前有一位網友發文表示，買的第一個房子就是豐邑蓋的，雖然有聽過豐邑的房子產生糾紛，但因為地點不錯，還是不不信邪的買了。而網友也分享買房後，面對的慘況。

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一名網友在臉書公開發文表示，「我買的第一個房子就是豐邑蓋的。」雖然在買之前，就有聽過好幾個同事之前買豐邑的房子不久就因為品質問題而有糾紛，但不得不說，豐邑的建案在竹北的點都不錯，棟距大，交通方便，所以還是不信邪的買了。

而網友也分享搬進去後的慘況，「地磚開始裂。那時竹北的人都會說磁磚裂很正常啦，熱漲冷縮就會裂啦，新竹風大會裂啦...好吧，我認了。然後，隔壁同樣是豐邑的建案開始破土動工，結果每多蓋一層樓，我的牆壁就多了一道裂縫。再過不久，地磚也不演了，直接翹起來，邊緣之鋒利，以致我認真評估在家裡放三角錐避免受傷。還好後來找到一條厚毯子先蓋住應付。」

▲有網友在臉書發文表示，自己買了豐邑蓋的房子，但屋況品質有問題。（圖／翻攝臉書）
▲有網友在臉書發文，分享購屋經驗。（圖／翻攝臉書）
這段經歷讓網友無奈表示，中間當然有找建商工班來評估等等，但因為諸多考量，我還是決定搬家，而且對豐邑的建案從此避而遠之，再也不敢碰了。有了這次經驗，我每次看到那句「主是平安，耶穌愛你」，就渾身雞皮疙瘩。他說：「我不敢妄論耶穌愛不愛我，我只希望建商能多愛住戶一些。大家辛苦存錢買房子，不是為了彰顯神蹟吧。」貼文引發討論。

針對豐邑建設的糾紛，時代力量特別整理這30年來的行為，並指出豐邑建設不僅於2020年擅改「豐采520」建案的設計，影響附近居民安全，還在2021年、2022年，二度送喜來登餐券至縣長官邸。

時代力量怒批，豐邑建設持續以偷工減料、逃避環評等方式，危害當地居民的生活安全，多次發生天坑事件，仍未痛定思痛，反而不斷重蹈覆轍，漠視人命。更令人震驚的是，楊文科利用職權，多次干涉環保和建設審查程序，協助豐邑建設逃避法律的約束，使建案成功繞過環評限制。

針對天坑建案被指有安全疑慮，豐邑機構強調，企業秉持著安全第一的原則，此案前後委由超過五家之第三方單位進行各項不同之鑑定，確保基地本身、周邊安全、鄰房均是安全無虞。豐邑機構非常重視每位客戶的擔憂，並一直將客戶的安全與信任放在首位。由衷期盼大家勿被有心人士利用片段不完整之資訊所誤導，造成大眾不必要的恐慌與擔心。
 

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