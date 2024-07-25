巴黎奧運美國男籃史上最強？巴克利霸氣回：夢幻一隊從未叫過暫停

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1992年巴塞隆納奧運美國男籃被認為是「史上最強」，成員除了有巴克利外，還有「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、「大鳥」柏德（Larry Bird）、「天下第二人」皮朋（Scottie Pippen）、以及「海軍上將」David Robinson等，一字排開，都是家喻戶曉的NBA傳奇名將。
對於外界將本屆巴黎奧運美國隊與「夢幻一隊」進行比較，巴克利表示：「當他們將這兩者比較時，讓我的心情很糟，我希望大家看到這些結果後（指美國隊熱身賽表現），不會再去懷疑誰是最好的球隊，我們每場都大勝對手超過30分，而且沒有喊過1次暫停。」
知名籃球評論員Danny Parkins表示：「這次美國隊，應該是史上最好，這是最有天份的球隊，比夢幻一隊更好。」
Danny Parkins認為，「這支夢幻隊更具影響力，夢幻隊將以更大的優勢獲勝，」他認為，「就一支球隊有 12 個人而言，我同意（勇士隊和美國隊總教練）的Steve Kerr觀點，這支球隊有 12 名（未來的）名人堂成員。」
無論如何，巴黎奧運美國男籃賽事將於7月28日展開，在C組的美國隊將於首戰對上 Nikola Jokić 領軍的塞爾維亞，屆時外界的質疑，跟比賽勝負，將會是比賽看點。
1992巴塞隆納奧運夢幻隊成員：
Michael Jordan、Scottie Pippen、John Stockton、Karl Malone、Magic Johnson、Larry Bird、Patrick Ewing、Chris Mullin、Charles Barkley、Clyde Drexler、David Robinson，Christian Laettner。
2024巴黎奧運夢幻隊成員：
詹皇LeBron James、Anthony Davis、Kevin Durant、Jayson Tatum、Joel Embiid、Bam Adebayo、Kawhi Leonard（因傷換人為）、Stephen Curry、Devin Booker、Jrue Holiday、Tyrese Haliburton、Anthony Edwards。
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