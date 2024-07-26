大谷翔平首度與Kershaw並肩作戰！道奇主帥：這世代最好的2名球員

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平本場比賽仍舊擔綱道奇開路先鋒，打第一棒，首打席獲得保送，第2打席敲出投手前滾地球出局，第3打席敲出二壘安打，第4打席則是敲出中外野飛球被接殺。來到第5打席，這回面對到下勾投手Tyler Rogers，大谷則是直接鎖定第一球，一棒將球扛出右外野大牆，這是顆120公里的超慢滑球，沒想到意外被大谷逮中，飛行距離達109.7公尺，擊球速度181.2公里，仰角則為46度。
而現年36歲的賽揚強投Clayton Kershaw，今日總算是迎來本季初登板，道奇主場也湧進了52291名球迷進場，包含Kershaw的妻子與孩子們也都到場觀戰。Kershaw此戰則是小試身手，主投4局共用了72球，當中有47顆為好球，被敲出6支安打失掉2分，送出6次三振、2次保送，防禦率為4.50。他的速球平均速度為90.6英里，另外共投了24顆速球、32顆滑球、10顆曲球以及6顆變速球。
道奇教頭Roberts指出 大谷與Kershaw是這世代最好球員
此戰也是Clayton Kershaw首度與大谷翔平2人一同在球場上並肩作戰。道奇教頭Dave Roberts賽後指出，「我們這世代最好的2名球員總算是一起打球了。翔平總是在談論想與Clayton一起打球，而Clayton也有幾個月的時間在場邊看翔平打球。」而Roberts也表示，看到他們兩人在同隊效力，簡直是「夢幻般的場景。」