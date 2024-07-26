大谷翔平本季31轟出爐！美日職棒合計250轟達成　道奇6:4又贏巨人

大谷翔平首度與Kershaw並肩作戰！道奇主帥：這世代最好的2名球員

▲洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平今（26）日在面對巨人隊的比賽上，在8局下轟出右外野全壘打，這是他美日通算生涯的第250轟，最終幫助道奇以6：4贏球。而道奇隊此戰還有一個亮點，那就是賽揚強投Clayton Kershaw總算順利回歸，迎來個人本季初登板，最終他則繳出4局失2分的表現。（圖／取自道奇官方社群）
▲洛杉磯道奇日籍好手大谷翔平今（26）日在面對巨人隊的比賽上，在8局下轟出右外野全壘打，這是他美日通算生涯的第250轟，最終幫助道奇以6：4贏球。而道奇隊此戰還有一個亮點，那就是賽揚強投Clayton Kershaw總算順利回歸，迎來個人本季初登板，最終他則繳出4局失2分的表現。（圖／取自道奇官方社群）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（26）日在主場迎來與舊金山巨人隊4連戰的最終戰，道奇日籍二刀流好手大谷翔平在8局下轟出右外野全壘打，這是他個人本季第31發全壘打，也是美日通算生涯的第250轟，最終幫助道奇以6：4贏球。而道奇此戰還有一個亮點，那就是賽揚強投Clayton Kershaw總算順利回歸，迎來本季初登板，最終他繳出4局失2分的表現，而道奇主帥Dave Roberts賽後談到大谷與Kershaw時，則給予他們高度讚賞，並表示「他們是這個世代最優秀的2名球員。」

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大谷此戰第5打席開轟　個人本季第31轟出爐

大谷翔平本場比賽仍舊擔綱道奇開路先鋒，打第一棒，首打席獲得保送，第2打席敲出投手前滾地球出局，第3打席敲出二壘安打，第4打席則是敲出中外野飛球被接殺。來到第5打席，這回面對到下勾投手Tyler Rogers，大谷則是直接鎖定第一球，一棒將球扛出右外野大牆，這是顆120公里的超慢滑球，沒想到意外被大谷逮中，飛行距離達109.7公尺，擊球速度181.2公里，仰角則為46度。

而現年36歲的賽揚強投Clayton Kershaw，今日總算是迎來本季初登板，道奇主場也湧進了52291名球迷進場，包含Kershaw的妻子與孩子們也都到場觀戰。Kershaw此戰則是小試身手，主投4局共用了72球，當中有47顆為好球，被敲出6支安打失掉2分，送出6次三振、2次保送，防禦率為4.50。他的速球平均速度為90.6英里，另外共投了24顆速球、32顆滑球、10顆曲球以及6顆變速球。

道奇教頭Roberts指出　大谷與Kershaw是這世代最好球員

此戰也是Clayton Kershaw首度與大谷翔平2人一同在球場上並肩作戰。道奇教頭Dave Roberts賽後指出，「我們這世代最好的2名球員總算是一起打球了。翔平總是在談論想與Clayton一起打球，而Clayton也有幾個月的時間在場邊看翔平打球。」而Roberts也表示，看到他們兩人在同隊效力，簡直是「夢幻般的場景。


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