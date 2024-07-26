大谷翔平本季31轟出爐！美日職棒合計250轟達成　道奇6:4再贏巨人

奧運籃球／美國男籃熱身賽全勝不夠！Kerr用「這招」激起全隊鬥志

▲美國隊日前熱身賽面對到加拿大、塞爾維亞、德國等強隊，儘管比數皆曾一度糾結，但最終夢幻隊仍搶下勝利，但主帥Steve Kerr對此仍不感到自滿，稍早他則是播放了球員在場上出現鬆懈情況的錄影片段，希望藉此讓他們能更警惕。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國隊日前熱身賽面對到加拿大、塞爾維亞、德國等強隊，儘管比數皆曾一度糾結，但最終夢幻隊仍搶下勝利，但主帥Steve Kerr對此仍不感到自滿，稍早他則是播放了球員在場上出現鬆懈情況的錄影片段，希望藉此讓他們能更警惕。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運開幕倒數在即，美國男籃持續整裝備戰，誓言奪下金牌，若最終真順利成功奪金，也將締造奧運五連霸殊榮。而美國隊日前在奧運前的熱身賽，面對到加拿大、塞爾維亞、德國等強隊，儘管比數皆曾一度糾結，但最終夢幻隊仍搶下勝利，熱身賽取得全勝戰績，不過主帥Steve Kerr對此仍不感到自滿，稍早他則是播放了球員在場上出現鬆懈情況的錄影片段，希望藉此讓他們能夠更警惕。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Kerr在會議中播球員鬆懈片段　希望讓球員警惕

根據美媒《ESPN》稍早報導，美國男籃總教練Steve Kerr在球隊的熱身賽結束全數之後，他認為是時候該採取行動了。在一次的影片會議中，Kerr播放了一些球員表現鬆懈的畫面，隨後他並讓美國男籃進行自出國以來，最具攻擊性且競爭性的對抗訓練，希望在球隊預賽首戰對陣歐洲勁旅塞爾維亞前，能夠激發出球員更多的鬥志。

Steve Kerr隨後並直言，儘管熱身賽美國隊取得全勝戰績，但球隊仍有不足的部分，可以更加以改善，他表示：「看著這些錄影片段，我認為球隊在某些攻守轉換中慢跑，我們沒有在卡位時適度撞擊對方身體，所以是時候該鎖定這些問題了。」

每場比賽都是考驗　Kerr稱不能讓他隊能量超越自己

所以這是40分鐘的力量、注意力和集中力的考驗，我們不能讓其他球隊在努力和能量方面超越我們，就像我們前幾天對德國時所做的那樣，還有對南蘇丹時所做的那樣。」Kerr如此說到。

🏀2024巴黎奧運男籃賽事規定與時程：

本次奧運男籃將在7月27日至8月4日舉辦預賽，8月6、7日舉辦8強賽，8月8、9日舉辦4強賽，8月10日為銅牌戰，而8月11日則為最終的金牌戰。

預賽分為A、B、C共3組，各組包含4隊，都將互相交手1次，並從4隊中取出成績較優的2隊晉級，拿下8強賽事中的6個名額。

而剩下2個名額，則是由各組中戰績第3的球隊，相互比較後，取戰績前2的隊伍晉級，湊滿8支球隊繼續進行8強賽事。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運男籃／KD慘遭小老弟Edwards隔扣！甘願當背景：我拼命嘗試了

詹皇率美國男籃全力衝擊奧運金牌！美媒：隊史得分王KD還沒上場

巴黎奧運／詹皇率美國28日迎首戰！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

美國男籃輪換模式逐漸清晰！Kerr仍對KD有信心　Haliburton邊緣化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生