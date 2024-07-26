奧運籃球／美國男籃熱身賽全勝不夠！Kerr用「這招」激起全隊鬥志

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根據美媒《ESPN》稍早報導，美國男籃總教練Steve Kerr在球隊的熱身賽結束全數之後，他認為是時候該採取行動了。在一次的影片會議中，Kerr播放了一些球員表現鬆懈的畫面，隨後他並讓美國男籃進行自出國以來，最具攻擊性且競爭性的對抗訓練，希望在球隊預賽首戰對陣歐洲勁旅塞爾維亞前，能夠激發出球員更多的鬥志。
Steve Kerr隨後並直言，儘管熱身賽美國隊取得全勝戰績，但球隊仍有不足的部分，可以更加以改善，他表示：「看著這些錄影片段，我認為球隊在某些攻守轉換中慢跑，我們沒有在卡位時適度撞擊對方身體，所以是時候該鎖定這些問題了。」
每場比賽都是考驗 Kerr稱不能讓他隊能量超越自己
「所以這是40分鐘的力量、注意力和集中力的考驗，我們不能讓其他球隊在努力和能量方面超越我們，就像我們前幾天對德國時所做的那樣，還有對南蘇丹時所做的那樣。」Kerr如此說到。
🏀2024巴黎奧運男籃賽事規定與時程：
本次奧運男籃將在7月27日至8月4日舉辦預賽，8月6、7日舉辦8強賽，8月8、9日舉辦4強賽，8月10日為銅牌戰，而8月11日則為最終的金牌戰。
預賽分為A、B、C共3組，各組包含4隊，都將互相交手1次，並從4隊中取出成績較優的2隊晉級，拿下8強賽事中的6個名額。
而剩下2個名額，則是由各組中戰績第3的球隊，相互比較後，取戰績前2的隊伍晉級，湊滿8支球隊繼續進行8強賽事。
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