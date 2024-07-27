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買房真心話「看總價or單價」？6考量點曝　坪數、屋齡沒那麼重要

▲不少人買房時，車位是平面或機械式是重要抉擇點之一。（圖／NOWnews資料照）
▲不少人買房時，車位是平面或機械式是重要抉擇點之一。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

買房是人生大事，從價格、空間到地理位置，甚至停車位是平面或機械式，每一個細節都影響著最終決策。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「自住族群購屋考量要素」話題的網路聲量表現，一探自住者買房時的6大考量，發現高房價下，大家在意房價多於坪數，出現為總價而居就小宅趨勢。

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買房時「價格」是一大關鍵 

觀察近三個月內網友針對「購屋考量要素」相關話題的討論，可發現房屋「價格」成為網友購屋時首重考量，參與話題時也多會提出自身預算金額，或關注房屋總價、可貸金額、所需之頭期款等。然而大家更在意「總價」還是「單價」呢？在高房價下，也出現建商怕總價嚇跑消費者，只好壓縮坪數，出現總價不變，單價卻愈來愈高、坪數愈來愈小的現象。

而最近修法上路的「新青安」也為相關討論激起一波討論聲量，部分網友認為新青安政策可以幫助「錯過買房機會的年輕人」；另一派則認為可能會提高整體房價，整體社群討論區網友對於房價漲跌給予高度關注。

▲網友熱議6大購屋考量因素，最重要的還是房價。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網友熱議6大購屋考量因素，最重要的還是房價。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
抉擇「交通區位」需考量自身通勤方式

另外「交通區位」對許多網友來說，也是購屋至關重要的因素。就有網友苦惱詢問要選擇大坪數蛋殼區還是小坪數蛋黃區的房子，貼文一出即引起廣大迴響，即有部分網友認為蛋黃區的房屋能夠保值且脫手容易，退休之後也可以「小屋換大屋」。

另一派則認為自住需要考慮未來規劃，一次買好可以長期居住的房屋，避免之後多了一筆「搬家成本」。此外，也有網友建議可以將自己平常「通勤方式」列入考量，藉以選擇對自己而言最便利的房屋。

此外在買房時，「房屋類型」也是網友會進行比較的要素之一，對於房屋類型的選擇建議，就有網友表示對於自住客而言，可以透過「生活習慣」進行評估，像是大樓需要繳交管理費，但是多了代收包裹、處理垃圾等服務，適合「常加班、沒有時間追垃圾車」的族群；而透天則是適合家庭成員數多，需要運用較大空間的族群。

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