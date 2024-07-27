買房真心話「看總價or單價」？6考量點曝　坪數、屋齡沒那麼重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀察近三個月內網友針對「購屋考量要素」相關話題的討論，可發現房屋「價格」成為網友購屋時首重考量，參與話題時也多會提出自身預算金額，或關注房屋總價、可貸金額、所需之頭期款等。然而大家更在意「總價」還是「單價」呢？在高房價下，也出現建商怕總價嚇跑消費者，只好壓縮坪數，出現總價不變，單價卻愈來愈高、坪數愈來愈小的現象。
而最近修法上路的「新青安」也為相關討論激起一波討論聲量，部分網友認為新青安政策可以幫助「錯過買房機會的年輕人」；另一派則認為可能會提高整體房價，整體社群討論區網友對於房價漲跌給予高度關注。
抉擇「交通區位」需考量自身通勤方式
另外「交通區位」對許多網友來說，也是購屋至關重要的因素。就有網友苦惱詢問要選擇大坪數蛋殼區還是小坪數蛋黃區的房子，貼文一出即引起廣大迴響，即有部分網友認為蛋黃區的房屋能夠保值且脫手容易，退休之後也可以「小屋換大屋」。
另一派則認為自住需要考慮未來規劃，一次買好可以長期居住的房屋，避免之後多了一筆「搬家成本」。此外，也有網友建議可以將自己平常「通勤方式」列入考量，藉以選擇對自己而言最便利的房屋。
此外在買房時，「房屋類型」也是網友會進行比較的要素之一，對於房屋類型的選擇建議，就有網友表示對於自住客而言，可以透過「生活習慣」進行評估，像是大樓需要繳交管理費，但是多了代收包裹、處理垃圾等服務，適合「常加班、沒有時間追垃圾車」的族群；而透天則是適合家庭成員數多，需要運用較大空間的族群。