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9億金曲女神「阿雅中村」奧運被誤認櫻花妹　日本：她跟Japan無關

▲9.7億點閱的金曲《Djadja》主唱阿雅中村（Aya Nakamura）登上「2024巴黎奧運」開幕式，藝名「中村」引發熱議，還被誤會是日本人。（圖／Jeux Olympiques X）
▲9.7億點閱的金曲《Djadja》主唱阿雅中村（Aya Nakamura）登上「2024巴黎奧運」開幕式，藝名「中村」引發熱議，還被誤會是日本人。（圖／Jeux Olympiques X）

記者陳雅蘭／綜合報導

「2024巴黎奧運」今（27）日凌晨1點半正式開幕，長達4小時的開幕式精采絕倫，除了席琳狄翁女神卡卡（Lady Gaga）的表演受到歡迎，創下9.7億點閱的金曲《Djadja》主唱阿雅中村（Aya Nakamura）的辣裝登場亦受到熱烈討論，特別是她的名字「中村」更讓不少網友誤認成日本人，事實上阿雅中村是法國籍馬利裔人，日本媒體還為此寫新聞介紹她，日網也表示：「期待她來日本演出的那一天。」

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▲阿雅中村是法國籍馬利裔人，作品參雜多國語言，被右翼派控訴歌詞粗俗，反對她登上奧運表演，阿雅中村最後順利登台，表演跟藝名引起討論。（圖／Aya Nakamura IG）
▲阿雅中村是法國籍馬利裔人，作品參雜多國語言，被右翼派控訴歌詞粗俗，反對她登上奧運表演，阿雅中村最後順利登台，表演跟藝名引起討論。（圖／Aya Nakamura IG）
阿雅中村差點上不了奧運開幕　表演不輸Lady Gaga

阿雅中村過去的作品飽受爭議，因大量使用阿拉伯語和非洲方言，讓許多「右翼派（政治立場保守者）」覺得阿雅中村的曲目歌詞粗俗、不尊重法語，認為她「不適合出席奧運」，好在她排除萬難，順利登上奧運開幕式。

阿雅中村頂著一頭金髮並換上「全身金裝」與60名護衛隊交響樂團樂手、36位法國陸軍合唱團共同登上奧運開幕式，整體視覺驚豔觀眾，她場上一連帶來多曲表演，其中包含創下9.7億的神曲《Djadja》，強烈R&B的演唱風格掀起熱議，討論不輸席琳狄翁跟女神卡卡。

▲阿雅中村被誤會成日本藝人，引起關注奧運的日本觀眾熱議，發現她取名中村跟日本有關，直呼很喜歡她。（圖／翻攝讀賣新聞）
▲阿雅中村被誤會成日本藝人，引起關注奧運的日本觀眾熱議，發現她取名中村跟日本有關，直呼很喜歡她。（圖／翻攝讀賣新聞）
取「中村」當藝名被誤認日本人　阿雅中村其實是法國歌手

除了表演受到關注，阿雅中村的名字「中村」也是收看轉播觀眾討論的話題，除了台灣網友誤會，連日本網友也以為阿雅中村是日本人，日本媒體《讀賣新聞》就為此寫新聞：「她的名字讓人聯想到日本人，但實際上她與日本並沒有任何關係。」而阿雅中村也曾在2019年接受《讀賣新聞》訪問，她當時表示：「不知道這個名字在日本也很常見！」並解釋藝名會選「中村」，僅是非常喜歡美國電視劇《HEROES》中，飾演超能力者「中村廣」的日本演員「岡政偉」而已。

日本網友對此表示：「聽到她使用『阿雅中村』這個名字，我不由自主感到開心。聽到這個名字的由來後，也覺得很有道理，期待她來日本演出的那一天！」

金曲創下9.7億瀏覽　阿雅中村資產傳言超過1000萬美元

阿雅中村今年29歲，身高178公分，出生於西非馬利巴馬科，小時候移居法國並在當地生活，是一名法國籍馬里裔流行歌手。阿雅中村曾透露演藝事業會成功，多半是家人的支持，她才能適應法國生活。

阿雅中村一開始只是在社交平台分享創作的音樂，2017年發行首張專輯《Journal intime》，收錄曲〈Comportement〉意外爆紅，她因此在法國樂壇嶄露頭角；真正讓她大放異彩的，是2018年發行的《Djadja》，阿雅中村憑藉此曲登上歐洲各地音樂排行榜冠軍，躍升國際歌手，該曲目前已累積9.7億瀏覽。

阿雅中村的音樂融合多種語言與風格，包含流行音樂、Afrobeat、R&B、法語、英語、阿拉伯語、非洲方言等，豐富作品使她荷包賺滿滿，根據外媒報導，截至2024年7月，阿雅中村的淨資產估計為350萬美元（約台幣1.1億元），且不斷增加中，「傳聞她的收入可能達到1000萬美元」，十分驚人。


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