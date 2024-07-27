9億金曲女神「阿雅中村」奧運被誤認櫻花妹　日本：她跟Japan無關

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阿雅中村過去的作品飽受爭議，因大量使用阿拉伯語和非洲方言，讓許多「右翼派（政治立場保守者）」覺得阿雅中村的曲目歌詞粗俗、不尊重法語，認為她「不適合出席奧運」，好在她排除萬難，順利登上奧運開幕式。
阿雅中村頂著一頭金髮並換上「全身金裝」與60名護衛隊交響樂團樂手、36位法國陸軍合唱團共同登上奧運開幕式，整體視覺驚豔觀眾，她場上一連帶來多曲表演，其中包含創下9.7億的神曲《Djadja》，強烈R&B的演唱風格掀起熱議，討論不輸席琳狄翁跟女神卡卡。
取「中村」當藝名被誤認日本人 阿雅中村其實是法國歌手
除了表演受到關注，阿雅中村的名字「中村」也是收看轉播觀眾討論的話題，除了台灣網友誤會，連日本網友也以為阿雅中村是日本人，日本媒體《讀賣新聞》就為此寫新聞：「她的名字讓人聯想到日本人，但實際上她與日本並沒有任何關係。」而阿雅中村也曾在2019年接受《讀賣新聞》訪問，她當時表示：「不知道這個名字在日本也很常見！」並解釋藝名會選「中村」，僅是非常喜歡美國電視劇《HEROES》中，飾演超能力者「中村廣」的日本演員「岡政偉」而已。
日本網友對此表示：「聽到她使用『阿雅中村』這個名字，我不由自主感到開心。聽到這個名字的由來後，也覺得很有道理，期待她來日本演出的那一天！」
金曲創下9.7億瀏覽 阿雅中村資產傳言超過1000萬美元
阿雅中村今年29歲，身高178公分，出生於西非馬利巴馬科，小時候移居法國並在當地生活，是一名法國籍馬里裔流行歌手。阿雅中村曾透露演藝事業會成功，多半是家人的支持，她才能適應法國生活。
阿雅中村一開始只是在社交平台分享創作的音樂，2017年發行首張專輯《Journal intime》，收錄曲〈Comportement〉意外爆紅，她因此在法國樂壇嶄露頭角；真正讓她大放異彩的，是2018年發行的《Djadja》，阿雅中村憑藉此曲登上歐洲各地音樂排行榜冠軍，躍升國際歌手，該曲目前已累積9.7億瀏覽。
阿雅中村的音樂融合多種語言與風格，包含流行音樂、Afrobeat、R&B、法語、英語、阿拉伯語、非洲方言等，豐富作品使她荷包賺滿滿，根據外媒報導，截至2024年7月，阿雅中村的淨資產估計為350萬美元（約台幣1.1億元），且不斷增加中，「傳聞她的收入可能達到1000萬美元」，十分驚人。
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