奧運射擊／巴黎第一金出爐！射擊霸主中國黃雨婷、盛李豪戰勝韓國
本屆巴黎奧運的混合團體10公尺空氣步槍項目，超前其他項目在今（27）日進行決賽，銅牌戰由哈薩克Satpayev Islam、Le Alexandra組合勝出，讓本屆奧運的第1面獎牌出爐。壓軸的金牌戰，則是上演中、韓大戰，由中國組合黃雨婷、盛李豪交手韓國的朴河俊、金智賢。本場比賽，雙方繳出超高水準表現，韓國更在最後關頭逼近到只有2分差，無奈最終還是以12：16敗下陣來，中國也順利收下本屆奧運的第1面金牌。
記者林之越/綜合報導
中國奪冠呼聲高 決賽交手韓國
混合團體10公尺空氣步槍項目，在預賽部分，外界預估的奪冠熱門黃雨婷、盛李豪，射出總分632.2分，位居排名第一。而強敵韓國組合，朴河俊、金智賢，射出631.4分位居第二，兩者僅相差0.8分，確定在金牌戰上演「中韓大戰」。
比賽開局，韓國雖然率先搶下2分，但中國展現強者實力，連續以21.2、21.4、和20.6分拿下3回合，反倒以6：2逆轉領先韓國。朴河俊、金智賢一路苦苦追分，並在比賽末段展現韌性，連拿6分，將比分改寫為中國14：12韓國，雙方僅剩下2分差。
可惜最後關頭，中國組合射出21.5的超高分，超越韓國的21.1分，收下最後的2分，以總分16：12擊敗韓國，成為混合團體10公尺空氣步槍項目金牌，也是本屆奧運會頒出的首面金牌。另一方面，韓國的朴河俊、金智賢成為銀牌得主，銅牌由哈薩克組合Satpayev Islam、Le Alexandra奪下。