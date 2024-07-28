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星巴克「買一送一」到8月！5大星冰樂「最便宜78元」天天抽獎爽喝

▲2024星巴克最新數位體驗「買一送一」優惠喝到8月9日！這檔沒有把星冰樂排除在外，指定品項好友分享券有5大星冰樂「最便宜78元」；85度C APP拿鐵咖啡跨店取下殺66.7折一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2024星巴克最新數位體驗「買一送一」優惠喝到8月9日！這檔沒有把星冰樂排除在外，指定品項好友分享券有5大星冰樂「最便宜78元」；85度C APP拿鐵咖啡跨店取下殺66.7折一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2024星巴克最新數位體驗「買一送一」，天天抽獎天天喝到8月9日！而且這檔超划算、沒有把星冰樂排除在外，指定品項好友分享券可是有5大星冰樂「最便宜78元」開喝特大杯；而85度C歡慶20歲，APP拿鐵咖啡跨店取下殺66.7折優惠一次整理。

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📌星巴克「買一送一」2024最新數位體驗！5大星冰樂「最便宜78元」
2024最新星巴克SUMMER PARTY盛夏數位體驗，即日起至8月9日11:00-20:00，爽喝「星巴克買一送一」優惠，完成數位體驗遊戲，抽獎「買一送一」、「第二杯半價」限定優惠，使用LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，就能天天抽獎三次。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。

而且過去幾次數位體驗常常抽不到「星冰樂買一送一」，讓人覺得好可惜，《NOWnews今日新聞》記者發現，這次的指定品項好友分享券沒有把星冰樂排除在外，抽到直接爽喝5大星冰樂特大杯半價，幫大家試算特雙果果汁星冰樂78元（兩杯155元）、芝麻杏仁豆腐星冰樂90元（兩杯180元）、摩卡可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、焦糖可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、醇濃抹茶星冰樂93元（兩杯185元）。

▲星巴克今天也爽喝「買一送一」9小時。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克2024最新數位體驗，天天抽獎、天天喝5大星冰樂「最便宜78元」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌85度C：APP拿鐵咖啡跨店取「下殺66.7折」優惠
85度C歡慶20歲，將於8月1日至8月3日每日10點，APP跨店取限量搶購拿鐵咖啡(大)、招牌咖啡(大)下殺「6杯66.7折」優惠，每天各限量2000組；會員每日每品項各限購1組；不可加價購、折現或更換其它產品；兌換期限至2024年12月31日。

▲85度C歡慶20週年，聯名變種吉娃娃推限量超萌環保杯，討喜實用。（圖／業者提供)
▲85度C歡慶20週年，還聯名變種吉娃娃推限量超萌環保杯。（圖／業者提供)

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