星巴克「買一送一」到8月！5大星冰樂「最便宜78元」天天抽獎爽喝

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2024最新星巴克SUMMER PARTY盛夏數位體驗，即日起至8月9日11:00-20:00，爽喝「星巴克買一送一」優惠，完成數位體驗遊戲，抽獎「買一送一」、「第二杯半價」限定優惠，使用LINE、Facebook、Google三種不同帳密登入，就能天天抽獎三次。兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至8月11日；優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。
而且過去幾次數位體驗常常抽不到「星冰樂買一送一」，讓人覺得好可惜，《NOWnews今日新聞》記者發現，這次的指定品項好友分享券沒有把星冰樂排除在外，抽到直接爽喝5大星冰樂特大杯半價，幫大家試算特雙果果汁星冰樂78元（兩杯155元）、芝麻杏仁豆腐星冰樂90元（兩杯180元）、摩卡可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、焦糖可可碎片星冰樂93元（兩杯185元）、醇濃抹茶星冰樂93元（兩杯185元）。
📌85度C：APP拿鐵咖啡跨店取「下殺66.7折」優惠
85度C歡慶20歲，將於8月1日至8月3日每日10點，APP跨店取限量搶購拿鐵咖啡(大)、招牌咖啡(大)下殺「6杯66.7折」優惠，每天各限量2000組；會員每日每品項各限購1組；不可加價購、折現或更換其它產品；兌換期限至2024年12月31日。