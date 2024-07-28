全家出國16天「沒關冷氣又開窗」！崩潰了　內行揭關鍵：小錢免驚

全聯1款蟑螂藥超有效！內行實證「用一次撐3年」　推爆：貴的有理

▲颱風過後，天氣又熱又悶，蟑螂開始出沒，網友推薦全聯1款蟑螂藥超有效，內行實證「用1次撐3年」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲颱風過後，天氣又熱又悶，蟑螂開始出沒，網友推薦全聯1款蟑螂藥超有效，內行實證「用1次撐3年」。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者徐銘穗/綜合報導

颱風肆虐期間，有網友住家淹水，水退後大小蟑螂爬滿牆壁，地板更是一堆屍體，嚇說：「這房子不能要了！」事實上，台灣潮濕又悶熱的天氣，簡直是蟑螂等蟲蟲繁殖天堂，網友分享全連買的一款蟑螂凝膠餌劑，發現蟑螂根本一點都沒吃，跪求用有效的滅蟑產品。不少內行網友分享心中第一的「滅蟑神器」，讚爆：「用一次可以撐3年！」

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原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團發文，指出自從住家對面的骯髒套房打開後，家裡的蟑螂（小強）就特別多，在IG看到有人推薦一款「2%蟑螂凝膠鉺劑」，特地跑去全聯買回家用。

但她說，實際用了8天卻發現，鉺劑上不見蟑螂食用痕跡，疑惑「不知道是小小強變聰明了，還是上面有小小強不喜歡的味道」，甚至把鉺劑塗在零食上，驚見「（蟑螂）有食用，但似乎很巧妙迴避了藥餌」，崩潰求問大家有沒有推薦的蟑螂藥。

▲颱風過後，房子淹水退去，大批蟑螂爬滿牆壁，讓人頭皮發麻。（圖／翻攝臉書爆廢公社）
▲颱風過後，房子淹水退去，大批蟑螂爬滿牆壁，讓人頭皮發麻。（圖／翻攝臉書爆廢公社）
一票狂推德國「一點絕」蟑螂藥　讚：用1次3年沒有看到蟑螂

貼文引發討論，不少網友紛紛推薦心中最強的滅蟑神器，多數推薦全聯也可購得的德國「一點絕」凝膠鉺劑，官方提醒，蟑螂怕光，使用時要點對地方，特別是櫥櫃、抽屜、電器用品的陰暗縫隙內，而且最好每隔3個月施打一次，效果更好。

不少用過的網友大推說「雖然價格不便宜，不過在家裡角落、廚房點一下，大約可以撐2到3年都沒有蟑螂」、「家裡住透天，點一次大約半年沒看到蟑螂」、「用過真的回不去」。

德國拜耳蟑螂藥另有支持者　大推比一點絕更好用

另外，也有不少人推薦「ECOGEL易克捷」、「好環境 加強型環境清潔劑」，甚至是水煙式殺蟲劑，網友留言推薦「好環境在媽媽團超夯」、「我原本買小罐試試看而已，後來直接買1公升的，價格的確不便宜」，還有不少網友大推「德國拜耳蟑螂藥」，直呼比一點絕更好用，「蟑螂完全不見」，可以在小北百貨買到。

近期也有台北獸醫診所使用「特殊蜘蛛絲」，可遠程使用，瞬間把蟑螂黏在牆面或地板，能將小強完美包裹住，再讓其窒息而亡，重點是不沾手、無臭無味，大讚是「女孩救星」。另款「急速冷凍除菌噴霧」同屬遠程滅蟑神器，3秒內就讓蟑螂凍結，但缺點是「解凍後蟑螂會復活」。

▲「噴射式蛛網」殺蟑神器有效射程達50公分，可瞬間限制住蟑螂行動，再讓其窒息而亡，滅蟑過程完全不沾手。（圖／翻攝IG@damao1110）
▲「噴射式蛛網」殺蟑神器有效射程達50公分，可瞬間限制住蟑螂行動，再讓其窒息而亡，滅蟑過程完全不沾手。（圖／翻攝IG@damao1110）
達人教DIY蟑螂藥：小蘇打粉、砂糖就能搞定

事實上，除了蟑螂藥外，達人曾分享，用小蘇打粉、砂糖就可以製作殺蟑藥，將小蘇打粉、砂糖採1比1比例混合均勻，裝在小碟中，放在蟑螂常出沒的地方，約1到2周蟑螂就會漸漸消失。其運用的原理是，因為蟑螂胃液為酸性，而小蘇打為鹼性，當蟑螂吃到小蘇打粉與糖的混和粉末後，就會中毒死亡。

家事達人陳映如也分享過，不用化學藥劑的捕蟑法，那就是用喝剩的啤酒，把喝剩的啤酒裝進瓶身較長的玻璃瓶製成陷阱，放在家中廚房、洗衣間等蟑螂常出沒的角落並靠牆斜放，一夜過後就可以驗收成果。也有網友分享加強版，不裝啤酒而是餿水，能一次捕獲更多蟑螂。

▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）
▲家事達人陳映如提醒，裝啤酒、拿來誘捕蟑螂的陷阱瓶，一定要靠牆斜放，才能讓蟑螂有去無回。（圖／翻攝陳映如臉書）

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