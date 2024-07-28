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還原卓榮泰借抽水機「誤會」　中市府：盧沒說錯勿以傳聞困擾前線

▲台中市支援彰化10台6英吋抽水機。（圖／台中市政府提供，2024.07.28）
▲台中市支援彰化10台6英吋抽水機。（圖／台中市政府提供，2024.07.28）

記者顏幸如／台中報導

凱米颱風災情相對輕微的台中市，以人員機具支援中南部受災縣市，政壇卻為行政院長卓榮泰有無親自開口，向台中市長盧秀燕借抽水機一事吵不停，甚至批評盧秀燕是自吹自擂的慣犯。台中市政府今（28）日表示，抽水機已經完成支援任務回到台中，盼各界勿因不具名傳聞徒增前線困擾。

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▲盧秀燕目前人在美國，圖為對僑民發表「台中翱翔、台灣起飛」演說。（圖／台中市政府提供，2024.07.28）
▲盧秀燕目前人在美國訪問，圖為對僑民發表「台中翱翔、台灣起飛」演說。（圖／台中市政府提供，2024.07.28）
對於卓榮泰是否開口向盧秀燕借抽水機一事，有媒體報導指出「知情幕僚說，這應該是美麗的誤會，卓揆打給盧秀燕時，沒提到借抽水機一事。」

關於這場「美麗的誤會」時序，依《NowNews》先前報導，盧秀燕於25日晚間主持防災應變會議時，提到卓榮泰於中午1點多接到行政院長卓榮泰來電，主動關心台中的颱風災情，她回報台中市災情還好，兩人互道辛苦。但午後風雨增強，南部水災越發嚴重，中央才打電話，向中市請求支援借抽水機。

▲台中市水利局漏夜整備太空包支援雲林縣。（圖／台中市政府提供，2024.07.28）
▲台中市水利局漏夜整備太空包支援雲林縣。（圖／台中市政府提供，2024.07.28）
此外，高雄市長陳其邁26日也證實，盧秀燕25日晚上有打電話給他。盧秀燕則回應，中央已經調度救災，但台中市可以調度環保局抓斗車和人力資源，協助高雄市進行災後衛生清理工作。此外，也將協助彰化、雲林、台南等地的救災工作。

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台中市政府今（28）日以新聞稿說明，當晚盧秀燕係藉應變會議的機會，公開感謝卓榮泰對台中的關心，並未指卓親自向盧借抽水機。中央請台中支援的5部大型抽水機，於26日一早出發並運抵台南，今天已順利完成任務歸還台中。

▲盧秀燕表示環保局可支援抓斗機協助高雄市進行災後衛生清理工作。（圖／台中市政府提供，2024.07.28）
▲盧秀燕表示環保局可支援抓斗機協助高雄市進行災後衛生清理工作。（圖／台中市政府提供，2024.07.28）
中市府表示，此次凱米颱風造成南台灣多處災情，同島一命，各方均全力馳援協助救災、互助合作，中央與地方協調順暢，勿因不具名傳聞抹煞善意，徒增前線救災困擾。

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