還原卓榮泰借抽水機「誤會」　中市府：盧沒說錯勿以傳聞困擾前線

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關於這場「美麗的誤會」時序，依《NowNews》先前報導，盧秀燕於25日晚間主持防災應變會議時，提到卓榮泰於中午1點多接到行政院長卓榮泰來電，主動關心台中的颱風災情，她回報台中市災情還好，兩人互道辛苦。但午後風雨增強，南部水災越發嚴重，中央才打電話，向中市請求支援借抽水機。
此外，高雄市長陳其邁26日也證實，盧秀燕25日晚上有打電話給他。盧秀燕則回應，中央已經調度救災，但台中市可以調度環保局抓斗車和人力資源，協助高雄市進行災後衛生清理工作。此外，也將協助彰化、雲林、台南等地的救災工作。
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台中市政府今（28）日以新聞稿說明，當晚盧秀燕係藉應變會議的機會，公開感謝卓榮泰對台中的關心，並未指卓親自向盧借抽水機。中央請台中支援的5部大型抽水機，於26日一早出發並運抵台南，今天已順利完成任務歸還台中。
中市府表示，此次凱米颱風造成南台灣多處災情，同島一命，各方均全力馳援協助救災、互助合作，中央與地方協調順暢，勿因不具名傳聞抹煞善意，徒增前線救災困擾。
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