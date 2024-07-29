奧運現場／中華射箭男團在兩岸大戰落敗！1：5不敵中國、慘遭淘汰
中華男團射箭隊今（29）日在巴黎奧運射箭8強賽上演兩岸對決，中華隊與第4種子中國隊一較高下，可惜最終以1：5吞敗，無緣晉級4強賽，選手將繼續備戰之後的個人賽。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
8強賽由中國隊先射，中華隊棒次順序沒有改變，由湯智鈞、戴宇軒和林子翔依序出場，教練劉展明解釋棒次安排邏輯，湯智鈞節奏快、準確度高排在第一棒，戴宇軒節奏比較慢，但穩定度不錯，排第二棒，林子翔抗壓性強，很適合放在最後一棒。
而這樣的排序幫助中華隊在16強賽6：0橫掃英國；8強賽首回合，湯智鈞延續手感，再度送出2支10分箭，最後雙方戰成56平，形成1平。
中華隊受逆風干擾頻射偏
第二回合有些逆風，中華隊前三支箭都命中靶心下方，以52：53送給中國兩分積分，暫時以1：3落後。
關鍵第三回合，中華隊前三支箭都拿下9分，雙方戰成27平，決勝後三支箭，湯智鈞9分、戴宇軒10分，可惜林子翔只有8分，最後54：56再丟一局，遭到淘汰。
上屆中華射箭男團斬獲東京奧運銀牌，本屆換血出擊，僅有湯智鈞是原班人馬，但三人默契佳，也被評為是中華隊本屆奧運奪牌熱們之一，可惜提前收工，本屆巴黎奧運，男女團皆在8強止步。