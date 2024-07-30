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青埔房市又要噴了？高鐵站前「2黃金地段」8月招商　底價逾13億元

▲桃園高鐵站前「中壢區青昇段 426、429地號及青平段 364地號」2黃金地段8月將正式公告招商，權利金底價累計超過13億元。（圖／翻攝Google評價）
▲桃園高鐵站前「中壢區青昇段 426、429地號及青平段 364地號」2黃金地段8月將正式公告招商，權利金底價累計超過13億元。（圖／翻攝Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

被譽為「青龍國」的桃園青埔房市再見利多！農田水利署桃園管理處宣布公開高鐵站前「中壢區青昇段 426、429地號及青平段 364地號」兩塊優質角地，以設定70年期地上權方式開發，權利金底標價為分別7.81億及5.37億元，預計於8月正式公告招商。

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戴德梁行指出，本次招商基地分為兩塊基地，中壢區青昇段 426、429地號基地位於領航南路三段及青心路所圍之西北側街廓，面積達2684坪；青平段 364地號位於領航南路三段及青埔路二段所圍之東南側街廓，面積達1926坪，預計開發銷坪合計超過2.2萬坪，基地方整好規劃，兩地距高鐵站步行約15分鐘，預期可發展為「青埔特定區」商業區門面。

▲▲桃園高鐵站前兩塊招商地位緊鄰青埔IKEA、誠品生活等商場，距高鐵站步行約15分鐘路程，擁有優越地段、適中基地規模和合理設定條件。（圖／戴德梁行提供）
▲桃園高鐵站前兩塊招商地位緊鄰青埔IKEA、誠品生活等商場，距高鐵站步行約15分鐘路程，擁有優越地段、適中基地規模和合理設定條件。（圖／戴德梁行提供）
青埔特定區5大商城　誠品生活也來插旗

「青埔特定區」結合高鐵和機場捷運，具有快速便利的交通條件以及商業開發的基礎條件。隨著人口進駐不斷增加，消費基底逐步形成，各類商業設施陸續落成，如華泰名品城一二三期、國泰置地廣場、IKEA、環球購物中心A19、高鐵車站事業發展用地開發案以及誠品生活等。這些都顯示出青埔特定區具有發展成為商業中心的潛力。

戴德梁行指出，近年來，青埔特定區土地價格持續上升。在此情況下，桃園管理處秉持永續資產理念，選擇不出售土地，而是採用地上權招商方式降低投資門檻，使本項目成為該區域一個極具吸引力的開發機會。

而最新實價揭露領航南路一段上「宜雄耑鑄」24樓頂樓戶，今年5月下旬以總價2030萬成交，扣除車位後換算每坪單價70萬元，刷新區域最高單價紀錄，終讓青埔傳言已久的房價7字頭成真。高鐵站前2黃金地段招商，料將再為青埔房市添利多。

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