鬼門要開了！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心　4生肖財運馬上噴發

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命理老師林霖也在粉專「林霖開運」列出6大禁忌，包括「避免穿全黑、全白、全紅的衣服」，全黑和全白都容易招來好兄弟，另外全紅的穿著會讓好兄弟想到「血」，恐怕會想到過世時的情境觸景傷情而做出傷害生人之事，建議多穿亮色系的衣服。
其他還包括「外宿鞋頭不宜對床」、「暫時將風鈴移除」、「非必要不吹口哨」、「不隨便拍人肩膀」、「避免玩水」都是要特別當心的，寧可信其有也不要鐵齒，平平安安度過這個特殊的農曆月份。
4生肖鬼門開發大財 肖馬財運旺到爆
鬼月雖然禁忌滿滿，但只要心純善念，還是會有好事發生！小孟老師也點名以下4生肖鬼門一開財運馬上開：
📍屬馬
在鬼月工作靈感特別的強烈，適合在工作上多發揮你的靈感並分享給同事們他們會覺的你的想法很好，而且也可以幫助到他們，另外你可以多把一些想到的點子紀碌下來，也許在未來工作會用到你現在所想到的事物，想要議論薪資的人趁著鬼月趕快尋找上司主管來議論說不定能議論到很好的價格，正財運勢旺到爆，鬼月大發正財。
📍屬牛
生肖屬牛的人，鬼月財運驚人，會有很多投資機會，若有人告訴你要投資哪些股票基金要仔細聆聽，因為他們說的都是會賺錢的，鬼月投資運大發。
📍屬猴
屬猴的人，嚴格來說你是一個省錢達人，深諳貨比三家不吃虧的道理。鬼月你能把金錢的效益發揮最大化，平時也會多加利用餐券，或搭配信用卡在消費同時賺取回饋，另外同事請客朋友突然買單與送禮機會大增，讓你在鬼月倍感溫馨，鬼月財運有意外驚喜。
📍屬雞
鬼月屬雞的朋友偏財運非常旺盛，若可以購買一些刮刮樂或到量販店參加抽獎活動都能讓你抽到不錯的獎項，若你想購買期待已久的商品，也能買到便宜的價格讓你開心到跳起來，鬼月能有大發橫財機率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。