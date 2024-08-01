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潘威倫引退賽主視覺出爐！9月28日相約大巨蛋見　售票資訊搶先看

▲統一7-eleven獅投手潘威倫，生涯累積149勝，是中職現役最資深的球員之一，即將於9月28日在台北大巨蛋進行引退賽。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一7-eleven獅投手潘威倫，生涯累積149勝，是中職現役最資深的球員之一，即將於9月28日在台北大巨蛋進行引退賽。（圖／記者葉政勳攝）

記者林之越/台北報導

統一7-ELEVEn獅現役傳奇投手「嘟嘟」潘威倫，即將在本賽季結束後正式引退，獅隊球團今（1）日舉辦「沉默王牌嘟嘟潘威倫引退記者會」公布即將於9月28日在台北大巨蛋進行的引退賽票務資訊，並進行選手專訪。球團在記者會開場，率先公布潘威倫引退賽主視覺，以「DU MY BEST」為核心精神，並宣布將於8月6日全面開放售票，以及相關的票務資訊。

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保持各項中職紀錄　149勝高居第一

潘威倫目前是中職最資深的球員之一，多項數據都是中職投手之最，包含出賽數、勝場、敗場、投球局數，都遙遙領先其他競爭者。此外，潘威倫在7月底參加的第13場中職明星賽上，於5局登板投球，用2球解決劉基鴻，奪下中繼成功，以42歲又138天成為史上最年長明星賽中繼成功投手

從2003年以選秀身份加入統一後，今年是潘威倫為統一效力的第21個賽季，生涯累積出賽395場，先發339場，拿下149勝、107敗，完成過17次完投、56次後援、4次完封，總投球局數高達2116.2局

▲統一7-eleven獅投手潘威倫，生涯累積149勝，是中職現役最資深的球員之一，即將於9月28日在台北大巨蛋進行引退賽。（圖／統一獅提供）
▲統一7-eleven獅本次潘威倫引退視覺設計以「DU MY BEST」為核心精神，將DU兩字做為複合字，並將潘威倫姓氏的P藏於其中，MY BEST字樣中也加入潘威倫永遠的不動背號「18」在其中。（圖／統一獅提供）
引退賽主視覺出爐　售票日期

事實上，早在記者會之前，球團方就已經透露，9月28日會以台北大巨蛋為主場，由潘威倫先發登板的引退賽，並且在隔日返回台南主場進行引退儀式，同時滿足南北球迷。

▲統一獅特別為潘威倫引退賽設計Logo，規劃中華隊及統一獅兩種款式版本，中華隊款式以紅、藍顏色搭配，盾形外觀輪廓象徵潘威倫站上投手丘的拼戰精神。（圖／統一獅提供）
▲統一獅特別為潘威倫引退賽設計Logo，規劃中華隊及統一獅兩種款式版本，中華隊款式以紅、藍顏色搭配，盾形外觀輪廓象徵潘威倫站上投手丘的拼戰精神。（圖／統一獅提供）
今（1）日記者會上，統一獅開場播放了秘密準備的影片，其中錄製了統一獅的隊友們，分享對於潘威倫的印象，以及一直以來對他的感謝。隨後，球團公佈了引退賽的主LOGO，以及主視覺，以及售票票資訊

9月28台北大巨蛋以及9月29日在台南球場的賽事，2024獅卡會員統一由8月2日開放售票至8月4日，而握有統一獅兆豐聯名卡的球迷，則能由8月4日開放售票至8月6日，而全面開售日期則是8月6日中午12：00開始

▲統一獅球團在「沉默王牌嘟嘟潘威倫引退記者會」上，公布引退賽的售票資訊，將於8月6日開放全面售票。（圖／統一獅提供）
▲統一獅球團在「沉默王牌嘟嘟潘威倫引退記者會」上，公布引退賽的售票資訊，將於8月6日開放全面售票。（圖／統一獅提供）
▲統一獅球團在「沉默王牌嘟嘟潘威倫引退記者會」上，公布引退賽的售票資訊，包含9月28日各區域的預售票票價。（圖／統一獅提供）
▲統一獅球團在「沉默王牌嘟嘟潘威倫引退記者會」上，公布引退賽的售票資訊，包含9月28日各區域的預售票票價。（圖／統一獅提供）

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