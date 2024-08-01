潘威倫引退賽推出「豪華觀禮席」售8818元！紀念商品走經典懷舊風
統一7-ELEVEn獅今（1）日舉辦「嘟嘟」潘威倫引退賽的記者會。球團特別規劃在9月28日（六）臺北大巨蛋進行潘威倫引退賽，而9月29日（日）台南棒球場賽後舉辦潘威倫引退儀式，邀請喜歡棒球的每一位球迷們一起進場見證，用掌聲給潘威倫至高無上的敬意。其中，統一球團特別在大巨蛋賽事設置「尊榮豪華席」，要價8818元，且限額1818席，還有沈默王牌區，售價3080元；而在台南賽事，則是有引退觀禮席，同樣售價票價8818元。
記者林之越/台北報導
推出系列引退商品 經典設計融合圖騰紋路
另一方面，為紀念潘威倫的偉大職業生涯，統一獅推出了DU MY BEST潘威倫引退系列商品，其中引退紀念球衣以白色為主，融合經典線條設計，線條採用金橘雙色交錯設計，靈感來自潘威倫出生地萬巒萬金當地馬卡道族服飾的交叉圖騰紋路，象徵著潘威倫不朽傳奇的榮耀血統。
球衣正面以潘威倫的綽號「嘟嘟」的DU作為複合字設計，並在字型中巧妙地藏入潘威倫姓氏的P字樣。正面的背號18字樣採用象徵光榮的緞帶纏繞，並寫上2003-2024，紀錄下潘威倫不朽的22個球季和永不更換的經典18號王牌背號。
球衣下擺附有特別的紀念商品織標，並電繡「The Glory Of Unilions」字樣，進一步彰顯潘威倫在統一獅隊歷史中的重要地位。球衣門襟則以單線條包邊織帶設計，代表潘威倫在中職多項生涯紀錄中的第一地位。
球衣的兩側袖子以不朽的傳奇金色織帶設計，結合潘威倫的引退LOGO臂章，並在球衣的兩側加上六顆代表六座總冠軍的金色星星，象徵潘威倫為統一獅隊奪下的六座總冠軍。正是因為潘威倫的卓越貢獻，統一獅才能成為中華職棒的最強勁旅，成就不朽的統一王朝。
除了球衣之外，也特別推出潘威倫引退紀念搖頭公仔，融入鐵鑄風格獅子雕像，象徵他如鋼鐵般的堅毅精神，傳達了他22年來始終如一的努力與決心。公仔上的潘威倫身著現役球衣，以他標誌性的投球姿勢，重現了他投出每一顆球的瞬間。這款公仔不僅是對潘威倫生涯的致敬，更是對他投球風範的永久記錄。
潘威倫引退賽 各區間完整票價
統一獅提供票種特別規劃「尊榮豪華席」、「沈默王牌席」、「內野一般席」、「外野席」，詳細票價及贈品資訊如下：