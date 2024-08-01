房市／從實習生到千萬經紀人！信義房屋超業揭高薪秘訣

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在常鴻安加入信義房屋第1個完整年，便成功獲得百萬年薪第一桶金的成就，更在第3年達成千萬經紀人的目標，常鴻安認為「服務客戶不僅僅是成交，更是服務的開始！」藉由每日設定明確的目標，嚴格敦促自己達到目標才下班，自律的態度使他不斷進步，即便在交易過程中遇到困難時，也透過正面積極的態度尋找解決方案，為客戶解決棘手的困難。
過去曾遇過成交的買方要悔買，經詢問得知是資金部分出了狀況，但悔買違約金高達600萬以上，常鴻安主動找到買方的家人，在林口與南部來回無數趟，為雙方擔任溝通的橋樑，透過家人們一起幫忙，幫助買方避免支付高昂的違約金，也為買方物色到一間溫暖的家。常鴻安表示，「即便連客戶自己都放棄了，他也不會放棄，誓言成為一位能替客戶把關，解決所有買賣問題的業務。」
常鴻安建議剛畢業的新鮮人，找到真正感興趣的領域全心投入，才能獲得成就感，在新人時期充分利用公司資源，積極學習與溝通，遇到問題時不要害怕尋求幫助，多向前輩學習，提升專業能力。常鴻安表示，信義房屋不僅提供了完善的培訓資源，透過獨特的「師徒制」讓每位新人都有一位師父，帶領新人認識商圈、還有各種不動產交易流程的重要階段，陪伴新人度過徬徨的新人階段。而信義房屋保障前6個月5萬月薪，在菜鳥時期有高於「薪資中位數」水準的薪資保障，可以毫無顧忌儘管認真學習，在事業上不斷地向前衝！
據信義房屋數據統計， 2023年達成年薪三百萬以上的業務同仁較2021年成長近4成，優渥的獎金與福利，讓房仲業成為許多新鮮人畢業求職首選。信義房屋表示，信義房屋始終堅持以人為本，致力於為員工提供優質的發展平台，讓每一位有志之士都能在這裡實現自己的夢想。正值畢業季，信義房屋也對外招募優秀人才，詳情均可上信義房屋人才招募網頁查詢。